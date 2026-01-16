Chevron prend la FID pour étendre Leviathan

Chevron indique avoir pris, avec les détenteurs d'intérêts actifs du réservoir de gaz naturel Leviathan, la décision finale d'investissement (FID) pour étendre la capacité de production de la plateforme stratégique Leviathan située au large d'Israël.

Cette plateforme de production est située à environ 10 kilomètres au large de Dor, en Israël. Le projet d'expansion, visant à fournir davantage de gaz abordable et fiable à Israël, l'Égypte et la Jordanie, devrait entrer en vigueur vers la fin de cette décennie.



Le projet comprend le forage de trois puits offshore supplémentaires, l'ajout d'infrastructures sous-marines supplémentaires et l'amélioration des installations de traitement sur la plateforme de production.



Il doit permettre au groupe énergétique américain de progresser vers l'augmentation de la livraison totale de gaz vers Israël et la région à environ 21 milliards de mètres cubes par an à partir du réservoir de Leviathan.



Outre sa filiale Chevron Mediterranean Limited (39,66%) qui exerce les fonctions d'opérateur pour le projet, les propriétaires d'intérêts dans Leviathan comprennent NewMed Energy (45,34%) et Ratio Energies (15%).