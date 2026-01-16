Chevron indique avoir pris, avec les détenteurs d'intérêts actifs du réservoir de gaz naturel Leviathan, la décision finale d'investissement (FID) pour étendre la capacité de production de la plateforme stratégique Leviathan située au large d'Israël.
Cette plateforme de production est située à environ 10 kilomètres au large de Dor, en Israël. Le projet d'expansion, visant à fournir davantage de gaz abordable et fiable à Israël, l'Égypte et la Jordanie, devrait entrer en vigueur vers la fin de cette décennie.
Le projet comprend le forage de trois puits offshore supplémentaires, l'ajout d'infrastructures sous-marines supplémentaires et l'amélioration des installations de traitement sur la plateforme de production.
Il doit permettre au groupe énergétique américain de progresser vers l'augmentation de la livraison totale de gaz vers Israël et la région à environ 21 milliards de mètres cubes par an à partir du réservoir de Leviathan.
Outre sa filiale Chevron Mediterranean Limited (39,66%) qui exerce les fonctions d'opérateur pour le projet, les propriétaires d'intérêts dans Leviathan comprennent NewMed Energy (45,34%) et Ratio Energies (15%).
Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (75,7%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries (2,8 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 700 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (24,2%) : 1,6 million de barils de pétrole brut, 0,4 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 231,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
55,8% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.