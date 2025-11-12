Chevron recule à Wall Street, la journée d'investisseurs n'enthousiasme pas

Chevron a dévoilé mercredi en amont d'une journée d'investisseurs prévue dans la journée à New York un nouveau plan stratégique à horizon 2030 devant se traduire par une augmentation de son flux de trésorerie et une amélioration des retours proposés à ses actionnaires.



Le groupe pétrolier américain explique qu'il prévoit de faire croître sa production d'hydrocarbures de 2% à 3% par an durant les cinq prochaines années, tout en limitant dans un intervalle situé entre 18 et 21 milliards de dollars par an le montant de ses dépenses d'investissement.



Il prévoit en parallèle de générer des synergies de l'ordre de 1,5 milliard de dollars avec le rachat de Hess et de procéder à des réductions de coûts structurelles comprises entre 3 et 4 milliards de dollars d'ici à la fin 2026.



Toutes ces mesures devraient lui permettre de faire croître son bénéfice par action (BPA) tout comme son flux de trésorerie disponible (FCF) d'au moins 10% par an sur la période, en partant du principe d'un baril de Brent à 70 dollars.



'Nous nous trouvons dans une position unique en vue de faire croître nos bénéfices et notre flux de trésorerie libre sur la prochaine décennie', a déclaré Mike Wirth, son PDG.



'Jamais, au cours de toute ma carrière, je n'ai disposé d'une vision d'avenir aussi claire, avec un niveau de confiance aussi élevé et un risque d'exécution aussi maîtrisé', a-t-il souligné.



Le groupe prévoit ainsi de réaliser des rachats d'actions allant de 10 à 20 milliards de dollars par an d'ici à 2030, sur la base d'un Brent compris entre 60 et 80 dollars le baril.



Ces annonces étaient accueillies sans grande surprise mercredi matin à Wall Street, où les analystes estimaient que la major se contentait de suivre un plan d'action déjà bien rôdé.



'Au final, le dossier d'investissement reste solide, ce qui n'a rien de surprenant', réagissent les analystes de RBC. 'Le contexte actuel suggère par ailleurs que l'entreprise est bien positionnée pour continuer à faire croître son dividende par action à moyen terme, soutenue par une production en hausse', poursuit le broker canadien.



Une heure après l'ouverture, l'action Chevron cédait 1,8% dans le sillage de ces annonces, soit la plus mauvaise performance de l'indice Dow Jones, pour ne plus afficher qu'un gain de l'ordre de 5,8% cette année, à comparer avec une hausse annuelle de 13,5% pour le Dow.



