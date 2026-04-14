Chevron se renforce dans le pétrole lourd au Venezuela

Chevron Corporation a conclu, par l'intermédiaire de ses filiales au Venezuela, un accord d'échange d'actifs (asset swap) avec Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) et ses filiales. Cet accord permettra aux deux parties de concentrer leurs efforts sur des actifs stratégiques dans le pays.

Dans le cadre de cet accord, la compagnie pétrolière américaine reçoit une participation directe supplémentaire de 13,21% dans la coentreprise Petroindependencia, S.A., portant sa participation totale à 49%.



De plus, la coentreprise Petropiar, S.A., dont une filiale de Chevron détient 30%, s'est vu attribuer les droits de développement de la zone adjacente Ayacucho 8, située dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque (fleuve en Amérique du Sud, traversant la Colombie et le Venezuela).



En contrepartie, les filiales de Chevron cèdent à PDVSA :



- leurs participations de 60 et 100% (en tant qu'opérateur) dans les licences de gaz offshore des blocs 2 et 3 de Plataforma Deltana.



- et leur participation non-opérée de 25,2% dans la coentreprise Petroindependiente, S.A., située dans l'ouest du Venezuela.



Présente au Venezuela depuis plus d'un siècle, Chevron y concentre désormais ses activités sur le brut extra-lourd de l'Orénoque.