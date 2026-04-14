Chevron se renforce dans le pétrole lourd au Venezuela
Chevron Corporation a conclu, par l'intermédiaire de ses filiales au Venezuela, un accord d'échange d'actifs (asset swap) avec Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) et ses filiales. Cet accord permettra aux deux parties de concentrer leurs efforts sur des actifs stratégiques dans le pays.
Dans le cadre de cet accord, la compagnie pétrolière américaine reçoit une participation directe supplémentaire de 13,21% dans la coentreprise Petroindependencia, S.A., portant sa participation totale à 49%.
De plus, la coentreprise Petropiar, S.A., dont une filiale de Chevron détient 30%, s'est vu attribuer les droits de développement de la zone adjacente Ayacucho 8, située dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque (fleuve en Amérique du Sud, traversant la Colombie et le Venezuela).
En contrepartie, les filiales de Chevron cèdent à PDVSA :
- leurs participations de 60 et 100% (en tant qu'opérateur) dans les licences de gaz offshore des blocs 2 et 3 de Plataforma Deltana.
- et leur participation non-opérée de 25,2% dans la coentreprise Petroindependiente, S.A., située dans l'ouest du Venezuela.
Présente au Venezuela depuis plus d'un siècle, Chevron y concentre désormais ses activités sur le brut extra-lourd de l'Orénoque.
Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (75,7%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries (2,8 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 700 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (24,2%) : 1,6 million de barils de pétrole brut, 0,4 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 231,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
55,8% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.