L'intelligence artificielle est le thème qui définit les grandes orientations du marché depuis quelques trimestres.

Pendant qu'une catégorie d'investisseurs butine autour de ces noms perçus comme les gagnants de ce nouveau bouleversement technologique, d'autres, au contraire, exercent leur radar à opportunités autour de ces noms descendus en flammes de manière supposément injuste.

Les exemples sont légion et souvent discutés dans ces mêmes colonnes. Un énième du genre serait Auto Trader Group, qui opère un monopole de fait dans les petites annonces automobiles au Royaume-Uni, exactement comme son compatriote Rightmove dans l'immobilier.

Divisée par deux en six mois, la capitalisation boursière d'Auto Trader ne rend pas forcément justice à son parcours opérationnel et financier, avec un chiffre d'affaires et un profit multipliés par deux en dix ans, une rentabilité stratosphérique et un avantage compétitif sanctuarisé par le fameux "effet réseau".

C'est aussi ce que pense le conseil d'administration du groupe, traditionnellement acheteur actif de ses propres actions, et qui a récemment entrepris de mettre les bouchées doubles en la matière - quitte à assumer de nouveau un peu d'endettement, quoique celui-ci soit maintenu à un niveau très bas.

Tout n'est pas parfait, certes. Auto Trader domine complètement son marché, déjà largement consolidé au niveau des revendeurs, et voit donc son potentiel de croissance quelque peu limité. De plus, durant la pandémie, le groupe eut à placer 46 millions d'actions - 5 % du capital - à 400p par titre, soit un peu moins que le niveau actuel, pour financer l'attribution d'espèces gratuites à ses clients alors en immense difficulté.

Le cours du moment ramène Auto Trader à une valorisation de douze fois son profit. Pour être clair, un multiple deux fois supérieur pour une activité au potentiel de croissance toujours limité hors hausse de tarifs, comme il y a un an, était sans doute trop chèrement payé ; mais voici désormais la valorisation revenue dans le domaine du raisonnable, voire de l'opportunité.