Catherine Nini, PDG de Bourse Direct

Publié le 22/06/2026 à 15:34 - Modifié le 22/06/2026 à 15:52

Pouvez-vous nous présenter Bourse Direct en quelques chiffres ?

Bourse Direct qui fête ses 30 ans cette année est un acteur majeur du courtage en ligne avec 420.000 comptes de clients particuliers. Sur le premier trimestre de l’année, nous avons traité 1,7 million d’ordres, soit quelque 20% de plus que l’année précédente. Notre chiffre d’affaires suit la même courbe ascendante avec 22 millions d’euros au premier trimestre.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de tous les types de clientèle, du jeune débutant auquel nous proposons des outils pédagogiques jusqu’au trader actif qui peut bénéficier d’une plateforme dédiée.

Comment a évolué le profil de vos clients avec le temps ? Ont-ils aujourd’hui des demandes ou des interrogations particulières ?

Nous constatons que nos clients sont de plus en plus jeunes. Cette tendance a émergé en 2020 et s’est même accentuée ces dernières années. Aujourd’hui, plus d’une ouverture de compte sur deux est le fait d’un client de moins de 35 ans.

Ce mouvement génère nécessairement de nouvelles demandes, notamment en termes de mobilité. Nous notons en parallèle que ces clients inscrivent leurs PEA et comptes-titres ordinaires dans une véritable démarche d’épargne à moyen-long terme. Ils les utilisent beaucoup moins que leurs aînés pour des opérations spéculatives.

Quant aux instruments choisis, il y a actuellement une forte appétence pour les ETF et l’exposition aux actions américaines.

Comment répondez-vous à ces demandes ?

Pour ce qui est des solutions mobiles, nous avons évolué et avons simplifié nos plateformes. En parallèle, nous avons mis en place un plan d’épargne programmé avec des options mensuelles ou trimestrielles pour permettre à nos clients de faire de leur PEA un outil d’épargne dans la durée. Nous avons aussi noué des partenariats avec les principaux émetteurs d’ETF. Nous sommes ainsi en mesure de proposer l’investissement programmé gratuit sur 27 ETF en plus des actions du CAC 40.

Quels sont vos grands chantiers pour les mois à venir ?

Nous avons initié il y a deux ans un service permettant à nos clients de faire du prêt de titres. Les conditions précises sont très variables et dépendent de nombreux paramètres (demande, actualité de la valeur…) mais on peut estimer le rendement moyen à 3,5% voire 4%, ce qui constitue une source de rémunération intéressante pour nos clients.

Actuellement, cette solution est disponible au sein des comptes-titres ordinaires pour les actions françaises. Nous travaillons à un élargissement de l’offre en termes d’univers de valeurs et de comptes éligibles.

Et l’IA, constitue-t-elle un axe de développement fort ?

Nous avons bien entendu comme tous les acteurs du secteur des réflexions en cours sur l’IA. Cela concerne d’une part notre organisation interne afin de nous rendre plus efficaces et d’autre part l’offre à nos clients. Nous travaillons sur un nouveau chatbot ainsi que sur un outil basé sur l’IA pour faciliter le parcours de nos clients et la gestion de leur portefeuille.

Les premiers résultats de ces projets pour l’heure confidentiels seront présentés fin 2026 ou début 2027.

Quels conseils donneriez-vous à un investisseur d’une trentaine d'années attiré par l’investissement en actions ?

En premier lieu, je lui recommanderais de se former pour comprendre le fonctionnement des instruments et des marchés dans lesquels il compte engager son argent. Je lui conseillerais ensuite d’investir avec un objectif et un horizon de temps définis, par exemple un projet immobilier futur ou la préparation de la retraite. Enfin, je lui dirais d’investir progressivement et régulièrement car c’est cet effort récurrent qui va lui permettre de bâtir un patrimoine.