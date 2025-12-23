Le numéro un mondial des croisières, qui exploite notamment les marques Costa Croisières, Princess Cruises et Carnival Cruise Line, a bondi en fin de semaine dernière. Les perspectives sont désormais bien visibles.

Après un début d’automne particulièrement difficile qui avait mené le titre à reculer de près de 25%, l’action s’est subitement réveillée grâce à l’annonce du retour du versement du dividende. Le marché conservait l’idée qu’un redémarrage de la distribution aux actionnaires n’était crédible qu’une fois le désendettement suffisamment avancé, soit grosso modo un levier de 3,5 fois l’EBITDA. Carnival avait suspendu sa distribution lors de la pandémie, début 2020.

Dans le même temps, la société a donné de bons points d’ancrage pour l’année prochaine. Carnival anticipe une hausse de 2,5% de ses revenus par passager. C’est un objectif un peu moins élevé que ce qu’attendait le marché mais il permet d’écarter la crainte principale des investisseurs, à savoir que l’augmentation du nombre de navires, surtout dans les Caraïbes, finisse par peser sur les prix. En d’autres termes, en montrant que les revenus peuvent encore progresser malgré une offre plus abondante, la société rassure sur sa capacité à préserver ses marges.

Autre point de satisfaction : les revenus progressent plus vite que les dépenses, ce qui améliore mécaniquement la rentabilité. En rythme annuel, la société évoque une hausse des revenus par passager d’environ 4% pour une augmentation des coûts unitaires plus proche de 2%. Cet écart joue en faveur des marges.

À cela s’ajoute une bonne visibilité commerciale : près des deux tiers des capacités prévues pour 2026 sont déjà vendues et les acomptes versés par les clients progressent de 7%. Le secteur est particulièrement sensible aux baisses de prix nécessaires pour remplir les dernières cabines, et cet état des lieux limite le risque de mauvaises surprises à court terme.

Enfin, Carnival prévoit de lancer un programme de fidélité à partir de mi-2026. À court terme, ce dispositif pèsera légèrement sur la croissance car une partie des ventes sera différée pour financer les avantages accordés aux clients. Mais l’impact devrait s’effacer progressivement, devenir neutre vers 2028, puis jouer en faveur de l’activité par la suite.

On l’aura compris, les choses sont plutôt bien orientées pour le groupe, qui ajoute des cibles financières très encourageantes, à l’image d’un objectif de ROIC (rendement des capitaux investis) de 12%, avec l’objectif de tendre vers 14% à l’horizon 2027.

Certains analystes pessimistes déplorent que le dividende ne fasse que masquer une réalité selon laquelle le free cash-flow sert d’abord à réduire la dette. Mais la réalité est bien qu’en dépit de perspectives peu flamboyantes (+2,5%, c’est assez prudent), la visibilité est de retour, tout comme la discipline de coûts, la trajectoire de désendettement et la réouverture d’un canal de retour aux actionnaires. Le titre est revenu à son plus haut niveau depuis février 2020. À seulement 13 fois les profits et 11 fois ceux de l’an prochain, l’action reste bon marché.