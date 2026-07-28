Le chiffre d'affaires du propriétaire, entre autres, des marques Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen ou Boucheron, s'est établi à 7 220 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 3% en données publiées mais en hausse de 1% en données comparables.

Très suivi par les investisseurs, le chiffre d'affaires de Gucci s'est élevé à 1 410 millions d'euros sur le seul 2ème trimestre, en baisse de 3% en données publiées et de 2% en données comparables, là où le consensus attendait un repli de 4% après une contraction de 8% au 1er trimestre.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires de Gucci s'est élevé à 2 757 millions d'euros, en baisse de 9% en données publiées et de 5% en données comparables, faisant apparaître une nette amélioration séquentielle selon les termes du groupe.

Toujours pas de perspectives chiffrées

A l'instar de ses concurrents comme Louis Vuitton (LVMH), Gucci a été sévèrement pénalisé ces derniers mois par la morosité du marché chinois et la remontée des pressions inflationnistes, qui a mis sous pression le pouvoir d'achat des consommateurs "aspirationnels" issus de la classe moyenne.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 921 millions d'euros au premier semestre, donnant une marge opérationnelle courante de 12,8%, en amélioration de 40 points de base par rapport au premier semestre 2025.

Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 189 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Kering n'a pas donné de prévisions chiffrées pour l'exercice 2026 mais a réaffirmé son intention de renouer avec la croissance et d'améliorer sa rentabilité en dépit d'un environnement géopolitique et macroéconomique qui demeure incertain.