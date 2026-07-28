Chez Kering, Gucci a fait mieux que prévu au 2ème trimestre
Kering a fait état mardi d'un retour à la croissance organique au titre de son 1er semestre, à la faveur d'un repli bien moins marqué que prévu des ventes de sa principale division Gucci, l'habituel moteur des performances du groupe de luxe.
Le chiffre d'affaires du propriétaire, entre autres, des marques Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen ou Boucheron, s'est établi à 7 220 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 3% en données publiées mais en hausse de 1% en données comparables.
Très suivi par les investisseurs, le chiffre d'affaires de Gucci s'est élevé à 1 410 millions d'euros sur le seul 2ème trimestre, en baisse de 3% en données publiées et de 2% en données comparables, là où le consensus attendait un repli de 4% après une contraction de 8% au 1er trimestre.
Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires de Gucci s'est élevé à 2 757 millions d'euros, en baisse de 9% en données publiées et de 5% en données comparables, faisant apparaître une nette amélioration séquentielle selon les termes du groupe.
Toujours pas de perspectives chiffrées
A l'instar de ses concurrents comme Louis Vuitton (LVMH), Gucci a été sévèrement pénalisé ces derniers mois par la morosité du marché chinois et la remontée des pressions inflationnistes, qui a mis sous pression le pouvoir d'achat des consommateurs "aspirationnels" issus de la classe moyenne.
Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 921 millions d'euros au premier semestre, donnant une marge opérationnelle courante de 12,8%, en amélioration de 40 points de base par rapport au premier semestre 2025.
Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 189 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.
Kering n'a pas donné de prévisions chiffrées pour l'exercice 2026 mais a réaffirmé son intention de renouer avec la croissance et d'améliorer sa rentabilité en dépit d'un environnement géopolitique et macroéconomique qui demeure incertain.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2025, Kering comptait 43 731 collaborateurs et a réalisé un CA de 14,7 MdsEUR.
A fin 2025, le groupe détenait un réseau de 1 719 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (361), au Japon (225), en Asie-Pacifique (666) et en Amérique du Nord (308).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe de l'Ouest (24,5%), Japon (7,9%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (24,2%) et autres (9,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.