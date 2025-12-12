La publication des résultats du troisième trimestre et l'annonce du départ du PDG, Calvin McDonald, redonnent du baume au coeur des investisseurs, qui ont vu le titre reculer de 50% depuis le début de l'année.

Nous évoquions en septembre dernier la possibilité d’un scénario catastrophe à la Under Armour pour la marque spécialisée dans les vêtements de yoga. Le groupe est en effet en train de changer de statut puisque les années de croissance à deux chiffres semblent désormais appartenir au passé. L’expansion internationale, notamment en Chine, ne fonctionne pas comme prévu, même si elle reste le moteur de la croissance. Aux États-Unis (62% des revenus), la situation n’est guère meilleure. Les consommateurs américains limitent leurs dépenses aux besoins essentiels et sont freinés par la suppression de l’exemption fiscale sur les petits colis.

Pour autant, sur le troisième trimestre, (les résultats ont été présentés hier), le chiffre d’affaires augmente de 7%, à 2,6 milliards de dollars, mais est porté quasi exclusivement par l’international. Les marges reculent sous l’effet des éléments cités plus haut ainsi que d’un recours excessif aux promotions. Le marché américain reste en repli (-5% à périmètre comparable). À ce contexte exigeant s’ajoute le départ du PDG Calvin McDonald, prévu en début d’année prochaine après sept années à la tête de l’entreprise. On n’oubliera pas que sous sa direction, le groupe a triplé son chiffre d’affaires depuis 2018, étendu sa présence internationale et renforcé sa position de marque tout en conservant une structure financière solide avec 1 milliard de dollars de trésorerie et aucune dette.

Mais Lululemon a besoin de renouveau et d’entrer dans un nouveau cycle. Cela passe certainement par un changement à la tête du management. La concurrence est féroce et, sans plan d’actions audacieux, les choses ne pourront évoluer favorablement. Les styles seront désormais renouvelés plus fréquemment. L’entreprise travaille à une meilleure mise en scène de ses collections, en magasin comme en ligne, avec des assortiments davantage adaptés aux spécificités locales et un nombre de références volontairement réduit, afin de mieux mettre en avant les nouveautés et les rendre disponible plus rapidement sur le marché grâce à la réduction des délais de développement.

On comprend ainsi la forte réaction positive du titre. Les choses ne vont pas drastiquement mieux (nous en sommes encore loin, la visibilité est faible) mais Lululemon tente de jouer de nouvelles cartes. Pour autant, le quatrième trimestre s’annonce plus difficile car la demande s’est tassée malgré un bon début de saison des fêtes.