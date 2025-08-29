Hier, le marché trinquait aux résultats du groupe de spiritueux et lui offrait sa meilleure séance boursière depuis longtemps. Il se ravisait cependant ce matin, pas tout à fait à tort.

Concernant le positif, voici l'essentiel à retenir : les marges sont préservées et, surtout, le dividende est maintenu à son généreux niveau.

Pour le reste, pas tellement de raisons de pavoiser. Les trois segments géographiques du groupe - Europe, Amériques, Asie & Reste du Monde - accusent chacun un recul de leur chiffre d'affaires de 4%, 6% et 7%.

En consolidé, le chiffre d'affaires recule de 6% et le profit issu des opérations continues de 5%. Les apparences sont sauvées grâce à une coupe des budgets publicitaires, qui permettent à Pernod d'économiser presque deux cents millions d'euros cette année.

A cent millions d’euros près, le cash-flow libre de 1,1 milliard d'euros ne couvre pas entièrement la distribution du dividende. S'ajoute à cela un effet de change défavorable qui contraint Pernod à dégrader très sensiblement son ratio de solvabilité.

Concernant ce même cash-flow libre - ou "free cash-flow" - on sourit face au montant présenté par le groupe aux analystes, puisqu'il comprend deux cents millions de dépenses présentées comme "non-récurrentes"... alors qu'elles étaient parfaitement identiques l'année dernière.

Pernod Ricard devra composer avec d'importants refinancements chaque année jusqu'en 2032. Les taux très compétitifs obtenus par le passé - notamment entre 2016 et 2022 - ne reviendront pas. À cet égard, la charge d'intérêt devrait augmenter, et la pression sur les cash-flows s'accentuer.

C'est très clairement dans cette optique que le groupe axe sa communication sur sa capacité à générer des montants de cash-flow libre stabilisés, tant via une réduction de ses investissements "stratégiques" - le vieillissement de ses fûts notamment - que par un programme d'économies.

Cela étant dit, sur le temps long, Pernod Ricard génère en 2025 un profit cash exactement identique à celui qu'il réalisait dix ans plus tôt. Les esprits chagrins estimeront qu'il s'agit ici d'une contre-performance majeure, a fortiori si l'on ajuste ce nombre avec l'effet de l'inflation.

C'est donc en toute logique que le cours du titre est revenu au niveau qu'il occupait à l'époque. À défaut de croissance, la capitalisation boursière de 25 milliards d'euros semble même plutôt généreuse.