Chiffre d'affaires annuel quasi-stable pour Bonduelle

Le géant des légumes prêts à l'emploi a terminé son exercice annuel sur un chiffre d'affaires quasi stable de 2,18 milliards d'euros. Les performances solides en Europe et en Eurasie ont compensé le net repli de l'activité en Amérique du Nord.

Lors de son exercice 2025-2026 clos le 30 juin 2026, le spécialiste du légume a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2 186,2 millions d'euros, affichant une légère progression de +0,4% en données comparables (-0,8% en données publiées). Sur le seul quatrième trimestre, l'activité s'est légèrement contractée à 548,0 millions d'euros (-0,5% en données comparables et -1,3% en données publiées).



Ce maintien du niveau d'activité global a essentiellement reposé sur la dynamique positive des régions Europe et Eurasie (+2,5% à périmètre et taux de change constants), portées par les marques phares du groupe (Bonduelle, Cassegrain et Globus). Dans la zone Europe, l'activité a progressé de 1,3%, tandis que dans la zone Eurasie, Export et Mercosur a vu ses ventes bondir de 8,7% en données comparables. En revanche, la zone Amérique du Nord a vu ses ventes reculer de 5,6% en comparables (-12,4% en publiées). La filiale nord-américaine subit l'impact combiné d'une consommation atone, de pressions inflationnistes et de crises agricoles ayant pesé sur l'approvisionnement en matières premières.



Au niveau des perspectives, la stabilité des ventes ne suffira pas à préserver les marges. Le groupe a confirmé que son résultat opérationnel courant annuel sera légèrement inférieur à l'objectif révisé de 80 millions d'euros. La direction attribue ce tassement de la rentabilité à un environnement sectoriel adverse, marqué par la pression sur les prix des marques de distributeurs (MDD) et les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.