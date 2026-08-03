Chiffre d'affaires annuel quasi-stable pour Bonduelle
Le géant des légumes prêts à l'emploi a terminé son exercice annuel sur un chiffre d'affaires quasi stable de 2,18 milliards d'euros. Les performances solides en Europe et en Eurasie ont compensé le net repli de l'activité en Amérique du Nord.
Lors de son exercice 2025-2026 clos le 30 juin 2026, le spécialiste du légume a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2 186,2 millions d'euros, affichant une légère progression de +0,4% en données comparables (-0,8% en données publiées). Sur le seul quatrième trimestre, l'activité s'est légèrement contractée à 548,0 millions d'euros (-0,5% en données comparables et -1,3% en données publiées).
Ce maintien du niveau d'activité global a essentiellement reposé sur la dynamique positive des régions Europe et Eurasie (+2,5% à périmètre et taux de change constants), portées par les marques phares du groupe (Bonduelle, Cassegrain et Globus). Dans la zone Europe, l'activité a progressé de 1,3%, tandis que dans la zone Eurasie, Export et Mercosur a vu ses ventes bondir de 8,7% en données comparables. En revanche, la zone Amérique du Nord a vu ses ventes reculer de 5,6% en comparables (-12,4% en publiées). La filiale nord-américaine subit l'impact combiné d'une consommation atone, de pressions inflationnistes et de crises agricoles ayant pesé sur l'approvisionnement en matières premières.
Au niveau des perspectives, la stabilité des ventes ne suffira pas à préserver les marges. Le groupe a confirmé que son résultat opérationnel courant annuel sera légèrement inférieur à l'objectif révisé de 80 millions d'euros. La direction attribue ce tassement de la rentabilité à un environnement sectoriel adverse, marqué par la pression sur les prix des marques de distributeurs (MDD) et les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (48,6% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (37,9% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (13,5%).
A fin juin 2025, le groupe dispose de 47 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,9%), Allemagne (6,3%), Europe du Sud (12,1%), Etats-Unis (26,3%), Eurasie (9,7%), Europe centrale et orientale (6,3%), Europe du Nord (4,7%) et autres (2,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.