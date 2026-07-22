China Aircraft Leasing a sélectionné des moteurs CFM International pour 20 avions supplémentaires

China Aircraft Leasing Group (CALC) a annoncé la sélection des moteurs CFM International LEAP-1A pour propulser 20 avions supplémentaires A320neo et A321neo.



CALC a reçu 51 nouveaux avions A320neo et A321neo équipés de moteurs LEAP-1A et loués à 13 opérateurs. Avec cette dernière commande, CALC aura sélectionné des moteurs LEAP-1A pour un total de 90 appareils. De plus, le portefeuille de CALC comprend 73 avions équipés de moteurs CFM56-5B/7B, qui sont loués à 18 opérateurs.



CALC est devenu client CFM en 2013 lorsqu'ils ont passé leur première commande de moteurs pour équiper 25 avions de la famille Airbus A320ceo équipés de moteurs CFM56-5B.



"Nous entretenons une relation de longue date avec CFM, qui a été un partenaire clé de notre croissance durable au cours de la dernière décennie", a déclaré Mike Poon, directeur exécutif et DG de CALC.



"Alors que les compagnies aériennes continuent de privilégier la modernisation de leur flotte et l'efficacité opérationnelle, nous restons engagés à investir dans les avions et moteurs de dernière génération afin d'offrir à nos clients une flexibilité, des solutions de flotte économes en carburant tout en soutenant la transition de l'industrie vers une aviation plus durable."



"Leur confiance continue envers nous témoigne non seulement de nos produits, mais aussi du soutien de classe mondiale sur lequel nos clients comptent dans leurs opérations quotidiennes." a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International.