La compagnie taïwanaise China Airlines a passé une commande ferme pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant ainsi sa commande totale pour ce type d'appareil à 15.

Ces avions rejoindront la flotte actuelle de 15 A350-900 qui exploitent le réseau long-courrier de la compagnie.

L'A350 est conçu pour parcourir jusqu'à 9 800 milles nautiques (18 000 kilomètres) sans escale.

Comme tous les appareils Airbus, l'A350 peut déjà fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus vise une compatibilité 100 % SAF pour l'ensemble de ses appareils d'ici 2030.

Fin novembre 2025, la famille A350 avait enregistré près de 1 500 commandes auprès de 66 clients dans le monde entier.

" Cette nouvelle commande témoigne de la confiance accordée à l'A350-1000, appareil idéal pour répondre aux ambitions futures de China Airlines en matière de réseau. Son efficacité, son autonomie et le confort de sa cabine de nouvelle génération apporteront une valeur ajoutée encore plus grande à la compagnie aérienne et à ses passagers ", a déclaré Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d'avions commerciaux d'Airbus.