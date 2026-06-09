China Gold International Resources Corp. Ltd. surfe peut-être sur la vague de l'envolée des cours des métaux et d'une demande soutenue par l'État, mais la situation s'apparente moins à une amélioration opérationnelle qu'à une croissance des profits portée par des facteurs de marché externes.

La thésaurisation stratégique de minerais par Pékin transforme les producteurs domestiques d'or et de cuivre en véritables actifs de sécurité nationale.

La Banque populaire de Chine a acheté de l'or pendant 18 mois consécutifs jusqu'en avril 2026, portant ses réserves à 74,6 millions d'onces, incluant un ajout de 260 000 onces. Il s'agit de la plus forte augmentation mensuelle depuis janvier 2025. Le métal jaune ne représente que 9% des réserves de change totales de la Chine, contre 69% pour les États-Unis, laissant une marge de manoeuvre évidente pour la poursuite de cette accumulation.

Parallèlement, de nouvelles règles du Conseil d'État, effectives au 15 juin 2026, imposeront que les gisements de minerais stratégiques restent inexploités pendant au moins cinq ans, contractant l'offre au moment même où la demande continue de croître.

China Gold International Resources, société minière d'or et de métaux de base enregistrée en Colombie-Britannique, au Canada, évolue dans ce paysage. Son activité principale porte sur l'exploitation, l'acquisition, le développement et l'exploration de propriétés aurifères et de métaux de base.

L'entreprise exploite deux mines phares : la mine d'or de Chang Shan Hao ('mine CSH') en Mongolie-Intérieure et la mine polymétallique de cuivre-or de Jiama ('Jiama') au Tibet, en Chine.

L'épreuve de vérité

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a atteint 453,2 millions de dollars américains (USD), contre 273,1 millions USD précédemment (+66% sur un an). Le résultat d'exploitation minière a plus que doublé (+148,8% sur un an) pour s'établir à 292,8 millions USD, contre 117,7 millions USD au premier trimestre 2025. Le bénéfice net a suivi la tendance pour s'afficher à 236,4 millions USD, en hausse de 174,9% sur un an, contre 86,0 millions USD.

Ce bond semble spectaculaire, mais les volumes n'y sont pour rien : la production d'or a chuté de 22% sur un an à 34 820 onces contre 44 797 onces ; celle de cuivre a légèrement progressé pour passer de 37,3 millions de livres à 37,5 millions de livres.

Ce trimestre a réellement été porté par les prix. Les prix réalisés de l'or ont grimpé de 67% sur un an à 4 832 USD l'once contre 2 886 USD. Les cours du cuivre ont bondi de 79% sur un an, passant de 2,5 USD la livre à 4,5 USD, ce qui explique l'expansion de la marge nette de 31,5% à 52,2%.

Les flux de trésorerie ont suivi les résultats. Le flux de trésorerie d'exploitation (CFO) s'est élevé à 268,7 millions USD, contre 143,5 millions USD au premier trimestre 2025. Ce chiffre est presque égal au bénéfice net du trimestre, ce qui démontre que le besoin en fonds de roulement n'a pas significativement faussé les flux de trésorerie. En outre, le flux de trésorerie disponible (FCF) s'est établi à environ 200 millions USD, contre 56,8 millions USD au premier trimestre 2025.

Décote réelle ou prudence de mise ?

L'action China Gold International a clairement connu son heure de gloire, avec une hausse de 107% sur les 12 derniers mois, mais le repli depuis le sommet de 43,9 CAD (31,5 USD) jusqu'à 24,4 CAD (17,5 USD) aujourd'hui indique que le marché s'est déjà refroidi.

Ce qui frappe, c'est le réajustement de la valorisation. Le titre se négocie à 8,6 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, soit une décote sévère par rapport à sa moyenne ajustée sur trois ans de 18,3 fois. Un tel écart signale généralement soit une anticipation de forte croissance des bénéfices, soit une défiance du marché vis-à-vis de ces estimations.

Des risques sous l'éclat

L'entreprise n'est pas encore sous la pression des tensions géopolitiques, mais les risques demeurent en toile de fond. La société souligne son exposition aux changements de politique, aux évolutions réglementaires et aux conditions économiques globales, tous liés à une exploitation exclusivement basée en Chine.

Plus important encore, les résultats sont fortement corrélés aux cours des matières premières, qui fluctuent selon la demande mondiale et les cycles macroéconomiques. Si les prix de l'or ou du cuivre venaient à s'essouffler, l'actuelle expansion des marges s'inverserait rapidement. Si l'on ajoute à cela une production irrégulière, la configuration commence à paraître plus fragile que ne le suggère la croissance du chiffre d'affaires.