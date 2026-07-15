La dynamique de soutien à l'innovation en Chine crée des opportunités, mais China Medical System Holdings Limited (CMS) doit désormais prouver que l'expansion de son portefeuille de produits peut générer des rendements.

Les dernières réformes du secteur de la santé en Chine, axées sur l'innovation, s'affirment comme un catalyseur de croissance à long terme pour les entreprises pharmaceutiques. Depuis janvier 2025, le Conseil d'État a accéléré les processus d'approbation des médicaments innovants et mis en place des politiques d'accès au marché plus robustes afin de renforcer l'écosystème d'innovation du pays d'ici 2027, avec l'objectif d'atteindre une compétitivité mondiale d'ici 2035.

Les dépenses publiques de santé ont bondi de 11,3 % sur un an, affichant la croissance la plus rapide parmi les principales catégories de dépenses. À l'avenir, les dépenses de santé par habitant en Chine devraient atteindre 1 021,7 dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 %, consolidant ainsi la position du pays comme deuxième marché pharmaceutique mondial.

C'est ici que CMS intervient. Bien que CMS ne fabrique pas de médicaments, l'entreprise se concentre exclusivement sur leur déploiement. Elle gère l'ensemble de la chaîne, de la commercialisation à la gestion du cycle de vie à long terme, reliant les médicaments innovants à un réseau massif de plus de 55 000 hôpitaux et environ 320 000 pharmacies de détail à travers la Chine. CMS a abordé l'année 2026 avec un portefeuille de près de 50 programmes innovants, sept médicaments innovants déjà approuvés en Chine et six autres demandes d'autorisation de mise sur le marché actuellement en cours d'examen.

Le coût de l'innovation

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 a progressé de 9,9 % sur un an pour atteindre 8,2 milliards de RMB, contre 7,5 milliards de RMB lors de l'exercice 2024. Le succès des médicaments innovants et des produits exclusifs clés a représenté 59,8 % du chiffre d'affaires total en 2025. Dermavon, la division de santé cutanée du groupe (également cotée à la Bourse de Hong Kong), a vu ses revenus croître de 73 % sur un an, passant de 0,6 milliard de RMB lors de l'exercice 2024 à 1,1 milliard de RMB.

Le bénéfice avant impôts n'a progressé que de 4,6 % sur un an pour s'établir à 2,1 milliards de RMB en 2025, contre 2,0 milliards de RMB en 2024. Une envolée de 77,3 % des dépenses de recherche et développement (R&D), passées de 330,0 millions de RMB à 585,0 millions de RMB, a absorbé une grande partie des bénéfices liés à la croissance du chiffre d'affaires.

En conséquence, le bénéfice net de l'exercice 2025 a reculé de 10,5 % sur un an, passant de 1,6 milliard de RMB à 1,4 milliard de RMB, principalement en raison d'un paiement d'impôt sur le revenu non récurrent et de l'alourdissement des investissements en R&D.

Le flux de trésorerie opérationnel est tombé à 0,76 milliard de RMB en 2025, contre 1,3 milliard de RMB en 2024. Cette baisse s'explique par la diminution du bénéfice d'exploitation due à l'augmentation des dépenses de R&D et à des besoins en fonds de roulement plus élevés.

Perspectives et valorisation

L'action a reculé de 3,1 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 12,7 HKD (11 RMB). Ce niveau reste inférieur à son plus haut sur 52 semaines de 15,6 HKD (13,5 RMB). Cet écart reflète l'attente du marché quant aux preuves de la réussite du portefeuille d'innovation et des ambitions internationales de la société.

Le titre se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 12,8x pour l'exercice 2026, soit en dessous de sa moyenne sur trois ans de 14,1x, malgré un portefeuille de produits innovants en croissance, des projets en phase finale de développement et un contexte politique plus favorable à l'innovation pharmaceutique.

Le groupe a versé un dividende de 0,3 RMB par action pour l'exercice 2025, en hausse de 9,0 % par rapport à 2024, soit un rendement de 2,8 %. Les analystes prévoient que ce rendement s'améliorera pour atteindre 3,5 % en 2026 et 4,2 % en 2028.

Les analystes restent optimistes : neuf sur dix recommandent l'achat (« Buy ») et un seul maintient une recommandation de conservation (« Hold »). L'objectif de cours moyen de 18,2 HKD (15,7 RMB) implique un potentiel de hausse d'environ 47,3 % par rapport aux niveaux actuels. Les analystes anticipent toujours qu'une exécution réussie du pipeline de la société entraînera une revalorisation du titre au fil du temps.

La pilule amère

Le système d'achats groupés centralisés du gouvernement, le Volume-Based Procurement (VBP), conçu pour réduire les coûts de santé, demeure une menace active sur les prix. Le groupe a reconnu que la réglementation gouvernementale pourrait entraîner la perte d'un seul appel d'offres provincial, ce qui affecterait directement les ventes de produits dans cette région. La concurrence sur ce marché s'intensifie. Le risque de change constitue un autre point de vigilance, car l'inflation et les fluctuations des taux de change pourraient accentuer la pression sur les coûts et les résultats publiés.