Le titre China Resources Land Limited surperforme, mais le problème de fond demeure : le moteur de la promotion immobilière s'essouffle et les revenus locatifs sont encore trop modestes pour compenser pleinement ce ralentissement.

Le taux d'urbanisation de la population résidente permanente en Chine a atteint 67,9 % au début de l'année 2026, ce qui signifie que près de 68 personnes sur 100 vivent désormais en zone urbaine. Cette progression constante s'inscrit dans la lignée de l'objectif de 70 % fixé par Pékin pour les cinq prochaines années. Si ce constat semble porteur pour les promoteurs, il dissimule en réalité une fracture brutale du marché.

Selon S&P Global Ratings, les ventes de logements neufs devraient encore reculer de 10 % à 14 % en 2026, alors que plus de deux ans de stocks invendus pèsent sur les prix.

La croissance se déplace ailleurs : le cabinet d'études Mordor Intelligence prévoit que le marché de l'immobilier commercial en Chine atteindra 1 200 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 % à partir des 900 milliards de dollars estimés pour 2026.

China Resources Land est un promoteur adossé à l'Etat, contrôlé par China Resources (Holdings) Company Limited. Le groupe opère via trois segments : la vente de programmes immobiliers (dans 86 villes), la location d'actifs immobiliers (66 villes) et une activité de gestion d'actifs 'asset-light' via sa filiale cotée à 70,1 %, China Resources Mixc Lifestyle Services. Malgré ce portefeuille diversifié, l'entreprise semble faire du surplace.

Une croissance atone

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe est passé de 278,9 milliards de RMB à 281,4 milliards de RMB (+0,9 % sur un an). Cette apparente stabilité s'effrite dès que l'on détaille les chiffres. La promotion immobilière — qui représente encore 84,6 % des revenus — n'a progressé que de 0,4 %, reflétant un ralentissement des livraisons de projets et une commercialisation plus difficile. La croissance est venue de segments plus modestes. Les revenus tirés de la location et des services ont progressé d'environ 5 %, portés par la hausse des loyers des centres commerciaux et un taux d'occupation solide de 97,4 % (+30 points de base).

Le résultat net raconte une autre histoire : il a légèrement fléchi de 0,5 % pour s'tablir à 25,4 milliards de RMB contre 25,5 milliards l'année précédente. Mais l'analyse détaillée révèle que le résultat net courant a chuté de 11,4 %, passant de 25,4 milliards à 22,5 milliards de RMB, signe d'une détérioration de la rentabilité opérationnelle. La stabilité du bénéfice net ne doit son salut qu'à des ajustements comptables et aux revenus locatifs, et non à une dynamique de la demande.

Les flux de trésorerie confirment ce que le compte de résultat occulte. Le flux de trésorerie d'exploitation (CFO) est tombé de 46,6 milliards à 38,8 milliards de RMB. Le flux de trésorerie disponible (FCF) est devenu négatif, affichant une sortie de 15,1 milliards de RMB contre un excédent de 37,3 milliards l'an dernier, le groupe ayant maintenu des investissements massifs dans l'immobilier locatif et les réserves foncières.

Un titre porté par le sentiment de marché

L'action a connu un beau parcours, progressant de 33,2 % au cours des 12 derniers mois pour atteindre 35,7 HKD, non loin de son sommet à 39,9 HKD. Ce rebond a manifestement réinitialisé les attentes des investisseurs. La valorisation interpelle : à 9 fois les bénéfices prévisionnels pour 2026, le titre se traite bien au-dessus de sa moyenne sur trois ans (6,2x). Il s'agit d'une forte revalorisation pour un promoteur dont les résultats stagnent et dont la génération de cash s'est affaiblie.

L'optimisme est flagrant dans le consensus des analystes. Les 21 experts répertoriés sont tous à l'achat, avec un objectif de cours moyen de 41,8 HKD, soit un potentiel de hausse de 17,7 %. Cela traduit une anticipation collective d'un rerating progressif du titre.

Des fissures sous la surface

Si l'activité semble plus résiliente que celle de ses pairs, elle s'appuie sur des segments périphériques pour masquer l'essoufflement de son coeur de métier. La faiblesse des ventes n'a pas disparu ; elle est simplement devenue moins visible pour l'instant. La pression sur les flux de trésorerie s'accentue à mesure que les investissements se poursuivent alors que la qualité des résultats s'effrite. Si la morosité des ventes persiste, l'écart entre les bénéfices affichés et la dynamique réelle pourrait se creuser, rendant l'optimisme actuel quelque peu excessif.