China Telecom Corporation Limited se trouve à la croisée des chemins entre ambitions étatiques et tensions financières. Son cours de bourse stagne, ses bénéfices de base subissent une pression manifeste, et le pivot vers le cloud et l'IA sur lequel elle mise n'a pas encore produit de résultats suffisants pour rassurer des investisseurs en attente d'un déclic opérationnel.

Le 15e plan quinquennal de la Chine (2026-2030) a fait de l'Etat la force la plus décisive pour les rendements du secteur des télécommunications.

Le plan s'engage à porter la part des industries clés de l'économie numérique de 10,5 % du PIB en 2025 à 12,5 % d'ici 2030. Il s'agit de l'objectif le plus ambitieux jamais inscrit dans la loi nationale par Pékin, soutenu par un mandat de dépenses en R&D à l'échelle de la société dépassant 3 900 milliards de yuans par an, selon le Bureau national des statistiques.

La volonté de l'Etat cible directement les infrastructures. Le nombre de stations de base 5G en Chine a atteint 4,9 millions à la fin mars 2026 ; l'ossature physique existe donc déjà. Le cycle politique récompense désormais ceux qui sauront la monétiser le plus agressivement.

Dans ce paysage, China Telecom s'impose comme l'opérateur dominant de réseaux cloud intégrés et de lignes fixes, servant plus de 440 millions d'abonnés mobiles et connectant plus de 201 millions de foyers au haut débit dans toutes les provinces chinoises, selon les résultats du premier trimestre 2026.

Le revers des chiffres

A première vue, les chiffres du premier trimestre 2026 de China Telecom ressemblent à un léger essoufflement des revenus, mais la réalité sous-jacente est plus profonde. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,6 % sur un an pour s'établir à 132 milliards de CNY, contre 135,5 milliards au premier trimestre 2025. La rentabilité a suivi la même trajectoire : le résultat opérationnel a chuté beaucoup plus brutalement, de 24,2 % sur un an, passant de 10,8 milliards à 8,2 milliards de CNY. Le bénéfice net a fléchi de 17,1 % à 7,3 milliards de CNY, contre 8,9 milliards précédemment, ce qui démontre que la pression ne concerne pas seulement la demande, mais aussi les marges et les coûts.

Les indicateurs d'activité expliquent ce phénomène. Le nombre d'abonnés mobiles a progressé pour atteindre 440,6 millions, contre 429,5 millions, et la base 5G a franchi le cap des 314,1 millions (contre 266,2 millions au premier trimestre 2025), mais les recrutements nets ont marqué un ralentissement notable par rapport à l'an dernier. La croissance du haut débit s'est également refroidie. C'est un signal d'alarme : si l'échelle continue de croître, la croissance marginale devient plus difficile et moins rentable. Le trafic de données continue d'augmenter, mais le pouvoir de fixation des prix n'a manifestement pas suivi la hausse de la consommation.

L'entreprise bénéficie toutefois d'un certain crédit pour l'évolution de son mix d'activités. Les services liés au cloud et à l'IA croissent à un rythme plus soutenu, et la direction affirme de plus en plus explicitement qu'ils doivent devenir les prochains moteurs de profit. Cependant, au premier trimestre 2026, ces nouvelles activités étaient encore trop modestes pour compenser le frein exercé par le coeur de métier des réseaux sur les résultats.

China Telecom opère une transition, mais elle en paie le prix fort immédiatement. La croissance se 'numérise', les bénéfices deviennent plus volatils, et les investisseurs ne doivent pas s'attendre à des trimestres linéaires tant que les nouvelles activités ne pèseront pas réellement sur le plan financier.

L'indifférence du marché

L'action China Telecom a reculé de 3,2 % sur l'année écoulée, malgré une capitalisation boursière massive de 543 milliards de CNY (79,9 milliards de USD).

A 5,4 CNY, le titre reste éloigné de son plus haut sur 52 semaines de 6,5 CNY, ce qui témoigne du peu de patience du marché pour les phases de transition actuellement. La valorisation n'est pas non plus particulièrement attrayante : le titre se négocie à 14,1 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 12,2 fois, alors même que la dynamique des résultats s'estompe.

Cet écart reflète l'espoir plutôt que les résultats. L'optimisme des analystes demeure, avec 12 recommandations d'achat sur 17 et un objectif de cours moyen de 5,5 CNY impliquant un potentiel de hausse de 14,8 %, mais cela reste modeste. Le message du marché est clair : tant que les profits issus de l'IA et du cloud ne se matérialiseront pas de manière constante, le dossier restera une valeur d'observation et non un pari de conviction.

Des risques persistants

China Telecom opère un véritable virage stratégique, mais le risque d'exécution est désormais au centre des débats. Son coeur de métier décélère plus vite que les revenus du cloud et de l'IA ne peuvent compenser, et dans un marché saturé, le pouvoir de fixation des prix ne reviendra pas sans lutte.

L'imprévisibilité réglementaire, l'intensification de la concurrence domestique et la lenteur de l'adoption du cloud par les entreprises assombrissent davantage les perspectives. C'est une société saisie en pleine transformation, et la phase de transition est la position la plus inconfortable pour détenir un titre en portefeuille.