Premier monopole mondial du tabac, China Tobacco International (HK) navigue en eaux troubles. Si le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a dopé les résultats, quelques nuages s'amoncellent à l'horizon. Parmi eux, des opérations éprouvées par le climat au Brésil et une action en Bourse volatile. CTIHK devra conjuguer puissance industrielle, risques réglementaires croissants et défis climatiques.

Si vous vous êtes déjà demandé qui détient les clés du plus grand monopole du tabac au monde, il s'agit de China Tobacco International (HK) (CTIHK), le "courtier" mondial du géant China National Tobacco Corporation (CNTC). Cette entreprise détenue par l'État produit une cigarette sur trois consommées dans le monde.

Pour l'anecdote : CTIHK est la seule entité cotée du groupe CNTC à la Bourse de Hong Kong, ce qui en fait le seul véritable bras international officiel. L'entreprise détient des droits exclusifs pour importer des feuilles de tabac en Chine continentale et exporter des cigarettes chinoises vers des destinations comme l'Asie du Sud-Est ou les boutiques hors taxes.

Agissant en tant qu'intermédiaire, CTIHK source des feuilles brutes à l'international pour alimenter les usines chinoises, tout en expédiant des marques phares telles que Chunghwa et Yuxi sur les marchés mondiaux. Elle dispose même d'une implantation au Brésil pour garantir l'approvisionnement des 300 millions de fumeurs chinois. Les résultats du premier semestre 2025 montrent que le statut de monopole a ses avantages.

Des importations en berne

Malgré un filet réglementaire mondial qui se resserre, le chiffre d'affaires a atteint 10,32 milliards de dollars hongkongais, soit une hausse de 18,5% par rapport à la même période l'an dernier (8,7 milliards HKD). Le bénéfice net a bondi de 9,8% à 706,4 millions HKD. La baisse de la marge brute s'explique par un repli des importations de feuilles de tabac et quelques difficultés sur l'opération brésilienne (voir ci-dessous).

Au premier semestre 2025, les volumes d'importation de feuilles de tabac ont grimpé à 97 881 tonnes, ce qui a fait progresser le chiffre d'affaires à 8,3 milliards HKD, porté par des prix de vente plus élevés. Cependant, le coût d'approvisionnement depuis la filiale brésilienne (CBT) a progressé encore plus rapidement, faisant chuter la marge brute de 7,7%.

Le segment Exportation de feuilles de tabac a été la vedette. La marge brute a bondi de 124,1% pour atteindre 63,1 millions HKD. La recette ? De meilleurs prix et l'ouverture de nouveaux marchés pour maintenir la chaîne d'approvisionnement.

Bien que le segment Exportation de cigarettes ait expédié 7,9% de volumes en moins, il a tout de même généré plus de revenus. Le chiffre d'affaires a atteint 551,8 millions HKD et la marge brute a progressé de 16,8%. Cette hausse, malgré des volumes en baisse, s'explique par le développement de l'activité propriétaire et le lancement de nouveaux produits en phase avec la demande du marché.

Le segment Exportation de nouveaux produits du tabac a essuyé une chute de 65,4% du chiffre d'affaires, conséquence de conflits géopolitiques. Parallèlement, l'activité brésilienne a souffert d'aléas climatiques extrêmes et d'une orientation vers des sous-produits meilleur marché, ce qui a fait reculer la marge brute de 21%.

Des montagnes russes en Bourse

Conséquence, le titre a connu une forte volatilité sur l'année écoulée, évoluant dans une fourchette de 19,82 à 48,10 HKD sur 52 semaines. Illustration : sur les trois derniers mois, le rendement total n'a progressé que de 0,59%, contre 27,26% sur six mois.

Les analystes visent en moyenne un cours à 41,80 HKD sur douze mois, soit un léger potentiel de hausse par rapport au niveau actuel (40,66 HKD). Sur les sept analystes qui suivent la valeur, six recommandent l'achat.

Vers la sortie de route ?

Investir dans CTIHK n'est pas sans risques. L'initiative Healthy China 2030, qui vise à faire passer le taux de tabagisme de 26% à 20% d'ici la fin de la décennie, se traduit par un durcissement des règles marketing et de potentielles hausses de taxes qui pourraient peser sur la demande du groupe. Les tensions commerciales ou sanctions pourraient également freiner les importations de feuilles ou perturber les routes d'exportation.

Enfin, le Brésil, région d'approvisionnement stratégique pour CTIHK, est exposé à des événements climatiques extrêmes amplifiés par le changement climatique. Ces phénomènes pèsent directement sur les entreprises agricoles et peuvent entraîner d'importantes perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et les réseaux de production.