La Chine a annoncé suspendre l'interdiction d'exporter plusieurs métaux critiques dits "à double usage" vers les États-Unis, c'est-à-dire des métaux à application civile et militaire. Un nouveau signe d'apaisement bienvenu pour les relations bilatérales.

Sont notamment concernés le gallium et le germanium, essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, l’antimoine utilisé dans les explosifs, ainsi que le tungstène et le graphite, indispensables respectivement aux munitions perforantes et aux réacteurs nucléaires ou aux batteries. Bien qu’ils ne soient pas classés parmi les terres rares, ces matériaux jouent un rôle stratégique dans de nombreux secteurs industriels.

La Chine avait déjà annoncé mercredi la prolongation d’un an de la suspension partielle des droits de douane sur certains produits américains, pour les maintenir à 10%. Par ailleurs, la Chine a indiqué renoncer aux surtaxes douanières imposées depuis mars sur le soja et d'autres produits agricoles américains. Des mesures qui devraient soulager directement la base électorale de Donald Trump.

Une détente qui s’inscrit dans la continuité de la rencontre entre les deux dirigeants, organisée fin octobre en Corée du Sud. À l’issue de cet échange, les deux parties ont conclu un accord d’un an, renouvelable, sur les exportations de technologies liées aux terres rares. Donald Trump avait commenté : “Il n’y a absolument aucun blocage concernant les terres rares, j’espère que ce terme disparaîtra de notre vocabulaire pendant un certain temps”. Il y a en effet de fortes chances pour que nous en reparlions “dans un certain temps”.