Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est affaissé de 6% en données publiées, à 19,121 milliards d'euros, mais affiche une très légère progression de 1% en organique.
Dans le détail des divisions les plus importantes, la principale, Mode & Maroquinerie, a connu une baisse de 9%, à 9,247 milliards d'euros, ou a reculé de 2% a périmètre et change constant. L'activité dans les Vins & Spiritueux a fondu de 2%, à 1,273 milliard d'euros, mais a progressé de 5% en organique. Même chose pour les Montres & Joaillerie où ces données sont respectivement à -2 et +7%, pour des revenus de 2,443 milliards d'euros. Pour les Parfums et Cosmétiques, le chiffre d'affaires a diminué de 6% et est resté stable en organique.
Le groupe Christian Dior a indiqué poursuivre sa forte dynamique d'innovation et annonce avoir fait preuve d'une bonne résistance dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont réalisé un bon début d'année, tandis qu'en Europe et au Japon, la résilience de la demande locale a compensé en partie la baisse des dépenses touristiques. En Asie (hors Japon), la forte progression enregistrée confirme l'amélioration des tendances amorcées au second semestre 2025. Enfin, le Moyen-Orient a été impacté en mars par le conflit après un début d'année positif. La guerre pèse environ 1% sur la croissance organique du trimestre.
Pour la suite, la société a indiqué rester vigilante dans un contexte géopolitique et économique particulièrement perturbé, mais reste néanmoins confiante.
Christian Dior SE est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- vente d'articles de mode et de maroquinerie (46,7% du CA) : notamment marques Louis Vuitton, Fendi, Céline, Loewe, Givenchy, Kenzo, Thomas Pink, Berluti, Pucci et Loro Piana ;
- distribution sélective (22,6%) : activité assurée au travers de Sephora, DFS, Le Bon Marché et Ile de Beauté ;
- vente de montres et de produits de joaillerie (12,8%) : marques Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet et Fred ;
- vente de parfums et de produits cosmétiques (8,8%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Benefit Cosmetics, Fresh, Acqua di Parma, KVD Beauty, Ole Henriksen, etc.), etc. ;
- vente de vins et de spiritueux (6,6%) : champagnes (Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot, Krug, etc. ; n° 1 mondial), vins (Dom Pérignon, Newton Vineyards, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), vodka (Belvedere) ;
- autres (2,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (18%), Japon (7,9%), Asie (26,5%), Etats-Unis (25,6%) et autres (13,7%).