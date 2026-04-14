Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est affaissé de 6% en données publiées, à 19,121 milliards d'euros, mais affiche une très légère progression de 1% en organique.

Dans le détail des divisions les plus importantes, la principale, Mode & Maroquinerie, a connu une baisse de 9%, à 9,247 milliards d'euros, ou a reculé de 2% a périmètre et change constant. L'activité dans les Vins & Spiritueux a fondu de 2%, à 1,273 milliard d'euros, mais a progressé de 5% en organique. Même chose pour les Montres & Joaillerie où ces données sont respectivement à -2 et +7%, pour des revenus de 2,443 milliards d'euros. Pour les Parfums et Cosmétiques, le chiffre d'affaires a diminué de 6% et est resté stable en organique.

Le groupe Christian Dior a indiqué poursuivre sa forte dynamique d'innovation et annonce avoir fait preuve d'une bonne résistance dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont réalisé un bon début d'année, tandis qu'en Europe et au Japon, la résilience de la demande locale a compensé en partie la baisse des dépenses touristiques. En Asie (hors Japon), la forte progression enregistrée confirme l'amélioration des tendances amorcées au second semestre 2025. Enfin, le Moyen-Orient a été impacté en mars par le conflit après un début d'année positif. La guerre pèse environ 1% sur la croissance organique du trimestre.

Pour la suite, la société a indiqué rester vigilante dans un contexte géopolitique et économique particulièrement perturbé, mais reste néanmoins confiante.