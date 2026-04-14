Christian Dior estime que le conflit lui a coûté 1 point de croissance organique au T1

Christian Dior a publié ses ventes des trois premiers mois de l'année, marquées par des replis, en données publiées, dans toutes les divisions.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est affaissé de 6% en données publiées, à 19,121 milliards d'euros, mais affiche une très légère progression de 1% en organique.



Dans le détail des divisions les plus importantes, la principale, Mode & Maroquinerie, a connu une baisse de 9%, à 9,247 milliards d'euros, ou a reculé de 2% a périmètre et change constant. L'activité dans les Vins & Spiritueux a fondu de 2%, à 1,273 milliard d'euros, mais a progressé de 5% en organique. Même chose pour les Montres & Joaillerie où ces données sont respectivement à -2 et +7%, pour des revenus de 2,443 milliards d'euros. Pour les Parfums et Cosmétiques, le chiffre d'affaires a diminué de 6% et est resté stable en organique.



Le groupe Christian Dior a indiqué poursuivre sa forte dynamique d'innovation et annonce avoir fait preuve d'une bonne résistance dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient. Les Etats-Unis ont réalisé un bon début d'année, tandis qu'en Europe et au Japon, la résilience de la demande locale a compensé en partie la baisse des dépenses touristiques. En Asie (hors Japon), la forte progression enregistrée confirme l'amélioration des tendances amorcées au second semestre 2025. Enfin, le Moyen-Orient a été impacté en mars par le conflit après un début d'année positif. La guerre pèse environ 1% sur la croissance organique du trimestre.



Pour la suite, la société a indiqué rester vigilante dans un contexte géopolitique et économique particulièrement perturbé, mais reste néanmoins confiante.