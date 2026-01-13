Christophe Ferrer a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe de BTP et de concessions en 2006. En 2021, il a été nommé directeur de la trésorerie et des financements du groupe, supervisant également la direction fiscale.

Thierry Mirville, qui avait été nommé directeur financier adjoint le 1er octobre 2025, a également rejoint le comité exécutif de Vinci. En 2021, il avait été nommé directeur financier du nouveau pôle Vinci Construction.