Christophe Ferrer nommé directeur du développement de Vinci

Vinci annonce la nomination de Christophe Ferrer au poste de directeur du développement et de membre de son comité exécutif, prenant ainsi la succession de Christophe Pelissié du Rausas qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Christophe Ferrer a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe de BTP et de concessions en 2006. En 2021, il a été nommé directeur de la trésorerie et des financements du groupe, supervisant également la direction fiscale.



Thierry Mirville, qui avait été nommé directeur financier adjoint le 1er octobre 2025, a également rejoint le comité exécutif de Vinci. En 2021, il avait été nommé directeur financier du nouveau pôle Vinci Construction.