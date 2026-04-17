Maxime Saada is currently Chief Executive Officer at Canalsatellite since 2015, Chairman & Chief Executive Officer at Dailymotion SA since 2016, Chief Executive Officer at Groupe Canal + SA since 2015, Chief Executive Officer at Orange Studio SA since 2024, CEO & Chairman-Management Board at Canal+ SA since 2024, Chairman at Société d'Edition de Canal Plus SA since 2018, Chairman at StudioCanal SA since 2018, Chairman at Multithématiques SASU since 2013, Chairman at Canal + Series SAS, Chairman at Deuxieme Bureau SAS, Chairman at Flab Prod since 2015, Chairman at Canal+ Thématiques SASU since 2015, Chairman at Upside Films SAS since 2018, Chairman at MultiChoice Group Ltd. starting 2025, Vice Chairman at Lagardère SA since 2023, Chairman at Studio International SAS, Chairman at Jilion SA, Chairman at Dailymotion Ltd., Chairman at Dailymotion, Inc., Chairman at Vivendi Content SAS, Chairman at L'Olympia SAS, Chairman at Vivendi Entertainment SASU, Director at Médiamétrie SA, Non-Executive Director at Viaplay Group AB since 2024, Director at Mezzo SA, Director at Nulle Part Ailleurs Production, Director at CAPA Développement SAS, Director at WATCHEVER GmbH, Managing Director at Dailymotion Deutschland GmbH, Director at Dailymotion Asia Pacific Pte Ltd., and Director at Viu International Ltd. Former positions include Chairman at Upsideo SAS, Chairman at StudioCanal Ltd. from 2006 to 2008, Chairman at Canal+ Distribution, Chairman at Canal+ Terminaux, Chairman at Canalplay Infinity, Chairman at Canal+ Luxembourg Sarl, Chairman at 2e Bureau, Director at Société d'Edition de Canal Plus SA, Director at Gameloft SE, Director at Dailymotion Espana Slu, Member-Management Board at Canal+ France, and Member-Management Board at Vivendi SE.
Education includes an undergraduate degree from Sciences Po in 1992 and an MBA from École des Hautes Études Commerciales de Paris in 1994.