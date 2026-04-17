À ce titre, il devient membre du directoire du groupe de médias français (dont l'action est cotée à Londres), présidé par Maxime Saada, aux côtés d'Amandine Ferré, d'Anna Marsh, de David Mignot et de Gérald-Brice Viret (invité permanent).

Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Pinard-Legry aura pour principale mission de superviser les filiales et de coordonner l'ensemble des activités de Canal+ Europe, qui représente plus de 18 millions d'abonnés dans 10 pays européens et 11 territoires d'outre-mer.

Après avoir été directeur marché entreprise chez SFR Business, Christophe Pinard-Legry a rejoint Canal+ en 2016 en tant que directeur commercial France, puis a occupé plusieurs fonctions clés au sein du groupe.