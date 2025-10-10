Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a réitéré vendredi son soutien à la poursuite d’un assouplissement monétaire tout en appelant à la prudence. Interrogé par CNBC, il a estimé que la Fed devait agir "avec retenue" afin d’éviter une erreur de politique. "Je pense toujours que nous devons réduire les taux, mais pas de manière précipitée", a-t-il déclaré, soulignant la complexité d’une situation économique marquée par un contraste entre la vigueur du PIB et l’affaiblissement du marché de l’emploi.

Waller a indiqué qu’un ajustement progressif restait préférable tant que les signaux restaient contradictoires. Lors de la réunion de septembre, le FOMC avait déjà approuvé une première baisse de 25 points de base, avec deux autres prévues d’ici la fin de l’année. Le gouverneur s’est dit "à l’aise" avec ce rythme, mais s’est opposé à la position plus agressive de Stephen Miran, qui appelle à une réduction totale de 1,25 point d’ici décembre. "Si vous baissez trop vite, vous perdez votre marge de manœuvre pour réagir ensuite", a averti Waller.

Selon CNBC, Waller figure parmi les cinq finalistes pressentis pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed en 2026. Il aurait récemment rencontré le secrétaire au Trésor Scott Bessent pour discuter de questions économiques, niant tout contenu politique à cet échange. Sur le plan macroéconomique, il a jugé que l’effet inflationniste des tarifs douaniers imposés par Donald Trump serait temporaire et que la récente baisse de l’emploi justifiait "une approche graduelle mais déterminée" dans la conduite de la politique monétaire américaine.