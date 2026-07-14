Il y a encore quelques mois, Christopher Waller plaidait pour des baisses de taux. Maintenant, il laisse la porte ouverte à un resserrement monétaire.

Si les débats au sein de la Fed vous paraissent difficiles à suivre, concentrez-vous sur un homme : Christopher Waller.

Depuis deux ans, le gouverneur de la Fed a souvent fait office d’indicateur avancé. En 2024, il était l’un des plus fervents partisans des baisses de taux. La Fed avait finalement baissé les taux trois fois, lors des trois derniers meetings de l’année, pour un total de 100 points de base.

L’an dernier, ce fut le même schéma. Trois baisses de taux lors des trois derniers meetings de l’année pour la Fed. Et Christopher Waller à l’avant-garde de ce combat. Dès le mois de juillet, il avait voté pour une baisse de taux (tout comme sa collègue Michelle Bowman). Le reste du comité avait préféré un statu quo.

Christopher Waller, aujourd’hui âgé de 67 ans, avait été nommé à ce poste par Donald Trump, en 2020. Dans la course à la succession de Jerome Powell à la tête de la Fed, il a longtemps fait partie des favoris.

Le baromètre

Cette année, ses positions reflètent également l’évolution des débats au sein de la Fed. En janvier, la Fed maintenait le statu quo. Mais Christopher Waller et son collègue, Stephen Miran, avaient voté pour une baisse de taux. C’était en effet dans cette direction que le marché regardait. La question n’était alors pas de savoir si la Fed allait reprendre les baisses de taux mais quand elle allait le faire.

Puis, la guerre en Iran a complètement rebattu les cartes, l’envolée des prix de l’énergie provoquant un retour de l’inflation.

Dès le mois de mars, Christopher Waller a infléchi ses positions. D’autant que le marché de l’emploi montrait un redressement. Or, au mois de janvier, il pointait encore le risque d’une "détérioration substantielle du marché du travail".

Et désormais, il est peut-être celui qui se montre le plus ouvert à des hausses de taux. Hier, Christopher Waller a même été très explicite en indiquant que la Fed pourrait devoir relever les taux "à court terme" si les prochaines données confirment que l'inflation se maintient nettement au-dessus de 2 %. "Fixer l'inflation du regard en attendant qu'elle fonde sous notre œil sévère n'est pas une option", a-t-il affirmé.

Sintra (Portugal), le 30 juin 2026

Une prise de parole qui a tout de suite produit son effet. Les marchés anticipent désormais deux hausses de taux de la Fed d’ici à la fin de l’année, contre une auparavant, selon l’outil FedWatch du CME.

Le pétrole et… tout le reste

Pour la Fed, la récente escalade entre les Etats-Unis et l’Iran complique l’équation. En effet, après la signature du mémorandum d’entente, mi-juin, les prix du pétrole étaient rapidement revenus à leur niveau d’avant crise. Mais ce matin, le baril de Brent est remonté à 85 dollars.

Surtout, l’inflation aux Etats-Unis n’est pas qu’un problème énergétique. Hier, Christopher Waller expliquait que la majorité des composantes de l’inflation hors alimentation et énergie progressent de plus de 3% sur 3 et 12 mois.

Les chiffres d’inflation du mois de juin, qui seront publiés aujourd’hui et demain (CPI puis PPI), seront donc déterminants pour la réunion des 28 et 29 juillet.

L’inflation devrait commencer à ralentir, passant de 4.2% en mai à 3.8% en juin, selon un consensus établi par le Wall Street Journal. Mais la Fed ne peut pas se satisfaire d’une inflation qui reste au-dessus de la cible depuis maintenant 5 ans.

D’ores et déjà, Kevin Warsh a durci le discours pour marquer la volonté de la Fed de ramener l’inflation à 2%. Mais si celle-ci ne reflue pas assez vite, il pourrait être contraint de passer à l’action.