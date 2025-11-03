Les ventes de véhicules 100% électriques ont fortement reculé aux États-Unis en octobre, conséquence directe de la suppression du crédit d’impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 dollars. Ford, Hyundai et Kia figurent parmi les constructeurs les plus touchés, avec des baisses allant jusqu’à 80% par rapport au mois précédent. Chez Ford, les ventes d’EV ont chuté de 25% en glissement annuel, affectant particulièrement les modèles Mustang Mach-E (-12%) et F-150 Lightning (-17%).

Hyundai et Kia ont connu des baisses encore plus marquées, notamment sur les modèles Ioniq 5 (-80%) et Ioniq 9 (-71%). Cette correction brutale fait suite à une période de forte demande stimulée par les derniers jours d’éligibilité au crédit fédéral. Les responsables de Hyundai et Ford avaient anticipé un tel repli, estimant que la part de marché des véhicules électriques pourrait tomber à 5%, contre 10 à 12% précédemment. Malgré cette contraction, les ventes de véhicules hybrides progressent, soutenues par un désengagement partiel du marché 100% électrique.

Tesla et General Motors continuent de dominer le marché américain des EV avec respectivement 43,1% et 13,8% de part de marché. Le troisième trimestre avait pourtant établi un record avec 438 487 véhicules électriques vendus, en hausse de 40,7% par rapport au trimestre précédent. Les premières données d’octobre laissent entrevoir un quatrième trimestre plus difficile, marqué par une baisse structurelle du marché en l’absence de soutien fiscal fédéral.