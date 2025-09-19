Chute d'un tiers du résultat net semestriel pour Akwel

Akwel dévoile un résultat net part du groupe en recul de 32,9% à 13,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en augmentation de 14,1% à 27,8 MEUR, soit une marge améliorée de 0,8 point à 5,4%.



L'équipementier-systémier automobile explique que des reprises de provisions pour retour garanties de +32,8 MEUR, ont compensé un recul de l'excédent brut d'exploitation de 86,8% à 6,5 MEUR, lié au solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR.



Il a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,4% à 510,6 MEUR, avec une quasi-stabilité dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), mais un recul plus affirmé sur le continent américain (-10,1%) et dans une moindre mesure en Asie (-3,4%).



Akwel rappelle avoir indiqué, lors de l'annonce de son chiffre d'affaires semestriel, anticiper une baisse de son activité en 2025 moins importante que prévu en début d'année, mentionnant une bonne résistance de son activité auprès de ses clients stratégiques.