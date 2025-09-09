Chute de 10% des volumes sur les marchés cash d'Euronext en août avec la pause estivale

Les volumes d'échanges sur les places européennes au comptant d'Euronext ont chuté de 10% en août par rapport à juillet sur fond de trêve estivale des marchés, montrent des chiffres publiés lundi soir par l'opérateur boursier.



Le volume quotidien moyen s'est élevé à 2,21 millions de lots le mois dernier, contre 2,47 millions en juillet, un mois qui comptait toutefois deux jours ouvrés de plus.



D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à août 2024, les volumes quotidiens moyens sur les marchés 'cash' se sont accrus de 3%, précise Euronext dans un communiqué.



Au niveau des dérivés sur indices actions, le volume quotidien moyen a progressé de 3,7% d'un mois sur l'autre, avec 146.059 contrats, mais accuse un recul de 21,6% par rapport à la même période de l'an dernier.



Le volume quotidien moyen sur les dérivés d'actions individuelles a quant à lui diminué de 0,6% d'un mois sur l'autre, avec 233.967 contrats échangés en août, soit une baisse de 7,2% par rapport à août 2024.



Sur le marché primaire, Euronext dit avoir enregistré huit nouvelles cotations en août, contre 13 en juillet et cinq en août 2024, pour un total de 26 millions d'euros levés par les émetteurs, un chiffre en baisse de 78% par rapport à juillet, un mois qui avait été marqué par l'introduction en Bourse du groupe technologique français Semco, mais en hausse de 58% d'une année sur l'autre.