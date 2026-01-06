American International Group (AIG) a annoncé mardi le départ de son directeur général Peter Zaffino, prévu d’ici la mi-2025. À la tête de l’assureur depuis plus de cinq ans, Zaffino deviendra président exécutif du conseil d’administration, une fonction qu’il occupe déjà en tant que président. Le vétéran du secteur Eric Andersen lui succédera, prenant ses fonctions de président dès le 16 février et de CEO après le 1er juin, date à laquelle il rejoindra également le conseil d’administration.

Cette annonce a provoqué une chute de 7% de l’action AIG, signe de l’inquiétude des marchés face à ce changement de direction. Zaffino est crédité d’un redressement stratégique majeur d’AIG, marqué par cinq années consécutives de rentabilité en souscription, dans un contexte économique complexe. Sous sa direction, l’entreprise a restauré sa position de leader du secteur, notamment grâce à une gestion rigoureuse des risques et à un recentrage sur ses fondamentaux financiers.

Eric Andersen arrive avec près de trente ans d’expérience chez Aon, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont récemment celui de conseiller stratégique du PDG. Salué par Zaffino comme un successeur "idéal", il est chargé de poursuivre la stratégie de croissance durable de l’assureur. Sa nomination marque une transition importante pour AIG, alors que le groupe cherche à maintenir la dynamique de redressement engagée depuis 2021.