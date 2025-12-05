Le titre OVHcloud chutait de plus de 15% vendredi à la Bourse de Paris après que la famille d'Octave Klaba, le fondateur et PDG du groupe, a initié la vente d'une part de 2,3% dans le fournisseur de services d'informatique dématérialisée.
Selon des professionnels de marché, la famille Klaba, actionnaire majoritaire du groupe technologique, a réduit sa participation dans le cadre d'un placement accéléré ayant porté sur 3,6 millions d'actions cédées à un prix unitaire de 7,5 euros, ce qui fait ressortir une décote de près de 11% par rapport au cours de clôture d'hier soir.
En date du 31 août dernier, la famille Klaba détenait environ 81,3% du capital et 82% des droits de vote d'OVH.
Avec la chute du cours aujourd'hui, le titre accuse un repli de 18% depuis le début de l'année.
Octave Klaba was the founder of OVH Ltd. founded in 1999, holding the title of Chairman. Mr. Klaba is the founder of OVH Groupe SAS founded in 1999, holding the titles of Chairman & Chief Executive Officer since 2025. Mr. Klaba was the founder of OVH US LLC founded in 1999, holding the title of Chairman. Mr. Klaba is the founder of OVH SAS founded in 1999, holding the titles of Chief Executive Officer & Director from 2017 to 2018. Mr. Klaba is also the founder of Euro Fromage SAS.. Mr. Klaba currently holds the position of Chairman at ForePaas SAS, Jezby Ventures, Digital Scale SAS, Yellow Source SAS, Manovh SAS, Menovh SAS, Music for Freedom SAS, Poweend SAS, and Ovh Data Us LLC. Holds the position of Vice Chairman at Ovh Infrastructures Canada, Inc. Holds the position of President at Blade SAS. Holds the position of Manager at Green Brick. Formerly held the position of Vice Chairman at Technologies OVH Inc., Hébergement OVH Inc., Infrastructures OVH Canada, Inc., and OVH Serveurs, Inc. Formerly held the position of Chairman at Holding Ovh Canada, Inc., Data Center Vint Hill LLC, and Data Center West Coast LLC. Formerly held the position of Managing Director at Brasserie Goudale SAS. Education includes an undergraduate degree from Institut Catholique d'Arts & Métiers conferred in 1999.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
