Octave Klaba was the founder of OVH Ltd. founded in 1999, holding the title of Chairman.

Mr. Klaba is the founder of OVH Groupe SAS founded in 1999, holding the titles of Chairman & Chief Executive Officer since 2025.

Mr. Klaba was the founder of OVH US LLC founded in 1999, holding the title of Chairman.

Mr. Klaba is the founder of OVH SAS founded in 1999, holding the titles of Chief Executive Officer & Director from 2017 to 2018.

Mr. Klaba is also the founder of Euro Fromage SAS..

Mr. Klaba currently holds the position of Chairman at ForePaas SAS, Jezby Ventures, Digital Scale SAS, Yellow Source SAS, Manovh SAS, Menovh SAS, Music for Freedom SAS, Poweend SAS, and Ovh Data Us LLC.

Holds the position of Vice Chairman at Ovh Infrastructures Canada, Inc. Holds the position of President at Blade SAS. Holds the position of Manager at Green Brick.

Formerly held the position of Vice Chairman at Technologies OVH Inc., Hébergement OVH Inc., Infrastructures OVH Canada, Inc., and OVH Serveurs, Inc. Formerly held the position of Chairman at Holding Ovh Canada, Inc., Data Center Vint Hill LLC, and Data Center West Coast LLC.

Formerly held the position of Managing Director at Brasserie Goudale SAS. Education includes an undergraduate degree from Institut Catholique d'Arts & Métiers conferred in 1999.

