TFF Group (Tonnellerie François Frères) affiche un chiffre d'affaires de 89,4 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26 (clos fin juillet), en recul de 26,5% (-24,3% à données constantes) en comparaison annuelle.
Le groupe explique 'évoluer sur des marchés marqués depuis plusieurs mois par des ralentissements et un fort attentisme' et 's'inscrire de surcroît sur une base de comparaison particulièrement élevée l'année dernière'.
Dans le détail, il a vu le CA de son pôle vins se contracter de 9,9% à 52,1 MEUR (-8,4% en données comparables) et surtout, celui de son pôle alcools chuter de 41,5% à 37,3 MEUR (-38,8% en données comparables).
'Notre chiffre d'affaires devrait s'inscrire en baisse de l'ordre de 20% avec une érosion de nos niveaux de rentabilité', estime son président du directoire Jérôme François pour l'exercice en cours, tout se disant optimiste pour le moyen terme.
Chute de plus d'un quart du CA trimestriel pour TFF Group
Publié le 10/09/2025 à 07:28
