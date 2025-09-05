Chute des résultats semestriels de Stef sur de l'exceptionnel

Stef publie un résultat net part du groupe en chute de 76,7% à 15,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) en baisse de 47,6% à 55,9 MEUR, soit une marge correspondante divisée par deux à 2,3%.



'Les résultats sont impactés par trois évènements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d'intégration des dernières acquisitions au Benelux', explique son PDG Stanislas Lemor.



Le groupe de transport et de logistique de produits alimentaires sous température contrôlée revendique néanmoins une activité bien orientée, avec un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 6,4% à plus de 2,47 MdsEUR.



Stef ajoute rester pleinement aligné sur son plan stratégique 2022-2026, avec l'ambition inchangée d'être le leader du secteur dans tous ses pays d'implantation et d'atteindre 5 MdsEUR de chiffre d'affaires à fin 2026.



Il ajoute que la signature fin août de l'accord d'intégration des activités sous température dirigée de la société Christian Cavegn au sein de sa filiale Stef Suisse s'inscrit dans cette stratégie de croissance.