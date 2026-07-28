Chypre : TotalEnergies valide le projet gazier Cronos ciblant le marché européen
TotalEnergies (50%) et Eni (50%, opérateur), partenaires du Block 6 offshore Chypre, ont pris la décision finale d'investissement (FID) pour le développement du champ gazier de Cronos, découvert en 2022 et apprécié avec succès en 2024. Situé en offshore profond à environ 185 kilomètres au sud-ouest des côtes chypriotes, Cronos sera développé au moyen de quatre puits sous-marins. Le gaz sera acheminé par pipeline sous-marin depuis les eaux chypriotes vers l'Egypte, où il sera liquéfié au terminal GNL de Damietta avant d'être exporté vers l'Europe.
Le développement de Cronos s'appuiera en partie sur des installations déjà existantes en Egypte, permettant de dégager d'importantes synergies pour un développement rapide, ce qui contribuera à accélérer sa mise en production et réduire l'intensité carbone de la production du champ.
Le démarrage de la production est attendu en 2028, avec un plateau d'environ 500 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j), soit environ 2,8 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL dont 50% sera commercialisée par TotalEnergies.
Un développement gazier connecté aux marchés du GNL
A la suite de la signature, en février 2025, d'un Accord Inter-gouvernemental (Host Government Agreement), les principaux accords commerciaux et contractuels nécessaires au développement du projet ont été signés. Ces accords déterminent les modalités d'utilisation des installations offshore du champ de Zohr, du transit du gaz en Egypte, de liquéfaction à Damietta LNG ainsi que de la vente du gaz sous forme de GNL.
Le projet pourra également permettre de valoriser, à terme, d'autres ressources situées sur le Block 6 qui feront l'objet d'appréciation lors de campagnes à venir.
"En tirant partie de capacités de traitement du gaz existantes, ce projet s'inscrit dans notre stratégie privilégiant les projets à bas coûts et à faibles émissions. Cronos contribue également à la croissance du portefeuille GNL de TotalEnergies qui atteindra 60 Mtpa à horizon 2030", a commenté Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.
Le géant pétrolier français est également présente à Chypre dans les blocs offshore 11 (50%, opérateur), 7 (50%, opérateur) et 8 (40%).
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2025, de 14 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (39,1%) : exploitation, à fin 2025, de 12 775 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (9,7%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (43,9 millions de tonnes vendus en 2025), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2025 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,8%), Europe (45%), Afrique (10%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.