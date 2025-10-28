La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires de 1 397 MEUR au cours de l'exercice 2024/25 (clos le 30 septembre 2025), en croissance de 12,8% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d'affaires atteint 8,9%.
Le chiffre d'affaires de la division Domaines skiables et activités outdoor s'est élevé à 594 MEUR pour l'ensemble de l'exercice 2024/25, ce qui représente une progression de 7,5% par rapport à l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires de la division Parcs de loisirs a atteint 678 MEUR au cours de l'exercice 2024/25 contre 570 MEUR lors de l'exercice précédent, soit une croissance de 18,9% en données publiées. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires de la division a progressé de 10,5%.
Au cours du 4ème trimestre de l'exercice (période allant du 1er juillet au 30 septembre 2025), le chiffre d'affaires de la Compagnie des Alpes a atteint 271 MEUR en croissance de 4,1% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent. A périmètre comparable, le taux de croissance atteint 2,2%.
Le Groupe indique que son objectif de croissance d'environ 15% de son EBO 2024/25 sera légèrement dépassé.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (46%) et exploitation de Domaines skiables (44,6%).
