Le groupe de mode, dont le titre bondit de 9% en avant-Bourse, a dépassé a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,85 milliard.
Ralph Lauren a enregistré un BPA ajusté de 2,80 USD, contre 2,54 USD attendus par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 1,98 milliard USD, contre un consensus de 1,85 MdUSD. Les revenus à change constant ont bondi de 12,1%. La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 11%, contre 10,8% attendus.
Le management anticipe une marge opérationnelle en hausse de 80 à 120 points de base au premier trimestre et de 40 à 60 pb sur l'ensemble de l'exercice, à change constant.
Le conseil d'administration a approuvé une hausse de 10% du dividende trimestriel ordinaire en numéraire, à 1 USD par action.
Ralph Lauren Corporation est spécialisée dans la conception, la commercialisation et la distribution de produits de luxe liés à l'art de vivre, notamment des vêtements, des chaussures et des accessoires, des articles pour la maison, des parfums et des services d'hôtellerie. Ses segments d'activité couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Parmi ses marques figurent notamment Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children et Chaps. Ses produits comprennent des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des collections de parfums et d'articles pour la maison, sans oublier son portefeuille d'établissements hôteliers. Sa gamme de chaussures et d'accessoires comprend des chaussures décontractées, des chaussures de ville, des bottes, des baskets, des sandales, des lunettes, des montres, des écharpes, des chapeaux et bien d'autres articles. Sa gamme de produits pour la maison comprend des lignes de literie et de linge de bain, des luminaires, des articles de table, des revêtements de sol, des articles cadeaux et bien plus encore. Sa collection dédiée à l'hôtellerie et à la restauration comprend ses restaurants, notamment The Polo Bar à New York, le RL Restaurant situé à Chicago, et d'autres établissements.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.