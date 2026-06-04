Ciena chute malgré un trimestre record, rattrapée par des attentes déjà très élevées

Malgré des résultats supérieurs aux attentes et un nouveau relèvement de ses prévisions annuelles, Ciena Corporation décroche d'environ 16% à Wall Street après sa publication trimestrielle. Le mouvement doit toutefois être replacé dans son contexte puisque le titre de cet équipementier américain spécialisé dans les réseaux optiques à très haut débit reste encore en hausse d'environ 120% depuis le début de l'année, porté par l'enthousiasme autour des infrastructures d'intelligence artificielle.

Au deuxième trimestre de son exercice 2026, le groupe basé dans le Maryland a dégagé un chiffre d'affaires de 1,57 MdUSD, en hausse de 40% sur un an, avec un bénéfice ajusté par action de 1,64 USD, près de quatre fois supérieur à celui de l'an dernier. La marge brute ajustée a atteint 44,9%, tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est hissée à 19,5%. Ciena a également relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires à environ 6,3 MdsUSD, soit une croissance attendue de 32% au point médian.



L'activité profite directement de la ruée des hyperscalers et des opérateurs télécoms vers les réseaux capables de connecter les centres de données d'IA entre eux. Lors de l'appel, le directeur général Gary Smith a résumé l'enjeu en expliquant que les clients doivent désormais transporter les données liées à l'IA "pour l'entraînement, l'ingestion et l'inférence". La société a aussi annoncé une première commande hyperscaler pour sa solution RLS Hyper-Rail, destinée aux architectures multi-sites de calcul intensif.



Si la trajectoire reste solide, la correction montre que le marché attendait déjà beaucoup. Deux clients cloud représentent environ un tiers du chiffre d'affaires trimestriel, l'offre reste contrainte par des tensions d'approvisionnement, et une partie des nouveaux produits ne devrait réellement monter en puissance qu'en 2027. Pour Ciena, l'enjeu des prochains trimestres sera donc de transformer un carnet de commandes record en revenus sans détérioration des marges.