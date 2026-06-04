Ciena chute malgré un trimestre record, rattrapée par des attentes déjà très élevées
Malgré des résultats supérieurs aux attentes et un nouveau relèvement de ses prévisions annuelles, Ciena Corporation décroche d'environ 16% à Wall Street après sa publication trimestrielle. Le mouvement doit toutefois être replacé dans son contexte puisque le titre de cet équipementier américain spécialisé dans les réseaux optiques à très haut débit reste encore en hausse d'environ 120% depuis le début de l'année, porté par l'enthousiasme autour des infrastructures d'intelligence artificielle.
Au deuxième trimestre de son exercice 2026, le groupe basé dans le Maryland a dégagé un chiffre d'affaires de 1,57 MdUSD, en hausse de 40% sur un an, avec un bénéfice ajusté par action de 1,64 USD, près de quatre fois supérieur à celui de l'an dernier. La marge brute ajustée a atteint 44,9%, tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est hissée à 19,5%. Ciena a également relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires à environ 6,3 MdsUSD, soit une croissance attendue de 32% au point médian.
L'activité profite directement de la ruée des hyperscalers et des opérateurs télécoms vers les réseaux capables de connecter les centres de données d'IA entre eux. Lors de l'appel, le directeur général Gary Smith a résumé l'enjeu en expliquant que les clients doivent désormais transporter les données liées à l'IA "pour l'entraînement, l'ingestion et l'inférence". La société a aussi annoncé une première commande hyperscaler pour sa solution RLS Hyper-Rail, destinée aux architectures multi-sites de calcul intensif.
Si la trajectoire reste solide, la correction montre que le marché attendait déjà beaucoup. Deux clients cloud représentent environ un tiers du chiffre d'affaires trimestriel, l'offre reste contrainte par des tensions d'approvisionnement, et une partie des nouveaux produits ne devrait réellement monter en puissance qu'en 2027. Pour Ciena, l'enjeu des prochains trimestres sera donc de transformer un carnet de commandes record en revenus sans détérioration des marges.
Ciena Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de communication en réseau. Les produits sont utilisés dans les réseaux de communication exploités par les fournisseurs de services de télécommunication, par les opérateurs des câbles, les gouvernements et les entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pour les réseaux optiques, les systèmes de routage et de commutation (77,1%) : lasers, modulateurs, amplificateurs optiques, multiplexeurs de longueurs d'onde, solutions pour les réseaux Ethernet, les systèmes de routage cellulaires, les réseaux à fibre optique et à large bande, etc. ;
- vente de logiciels (7,6%) : logiciels de gestion, de contrôle et d'analyse des réseaux. Le groupe propose également des prestations d'abonnement logiciel, de conseil, d'assistance, de migration et d'intégration de réseaux, etc. ;
- autres (15,3%) : notamment vente de solutions de transformation numérique et d'optimisation des réseaux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (75,6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (15,4%) et Asie-Pacifique (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.