Rien ne semblait autrefois pouvoir interrompre l'impressionnante marche en avant de ces quelques acquéreurs en série suédois au mode opératoire bien rodé.

L'un des chefs de file de ce groupe à succès est Indutrade, le conglomérat spécialisé dans l'acquisition d'activités techniques et industrielles en Europe contrôlé par la famille Lundberg - l'une des grandes dynasties capitalistes du royaume scandinave, via sa holding L E Lundbergföretagen AB.

Grâce à une culture décentralisée, un coût du financement très bas, et avec en prime la dépréciation permanente de la couronne suédoise face à l'euro, Indutrade et ses pairs obtenaient ainsi des retours sur investissement hors normes sur leurs stratégies de croissance externe.

En bourse, le groupe voit toutefois le cours de son titre revenir au même niveau que celui qu'il occupait il y a cinq ans, en pleine pandémie. Deux possibilités donc : soit quelque chose dans la mécanique bien huilée s'est enrayé, soit les investisseurs ont simplement réajusté leurs attentes, historiquement très élevées.

Laissons les chiffres parler. Ces cinq dernières années, le chiffre d'affaires a encore crû de moitié, et le profit d'exploitation d'un tiers. La remontée des taux a fait quadrupler la charge d'intérêt, certes, mais ceci n'a pas empêché le profit cash - ou cash flow libre - d'augmenter de 40% sur la période.

Les acquisitions restent au cœur de la stratégie du groupe et ont augmenté tant en fréquence qu'en volume, avec dix milliards de couronnes - environ 900 millions d'euros - déployés sur les cinq dernières années, et un profit cash en hausse d'un milliard de couronnes sur la période.

Il est sur le coup assez facile d'esquisser un calcul de retour sur investissement : celui-ci reste satisfaisant, mais néanmoins très inférieur à la moyenne historique du groupe, qui oscillait plutôt entre 15% et 20% - ceci alors que Indutrade conservait un bilan remarquable, une comptabilité transparente et un nombre de titres en circulation équivalent.

Comparaison n'est pas toujours raison, cependant : la période considérée couvre une conjoncture compliquée et ne tient pas compte des synergies et perspectives de développement des filiales récemment intégrées au périmètre du groupe. On peut donc légitimement décider de donner du temps au temps.

A cet égard, c’est selon toute vraisemblance d'un réajustement des attentes des investisseurs dont il s'agit en premier chef, avec une valorisation qui revient aux alentours de multiples de vingt fois le cash flow libre et de quatre fois les capitaux propres, comme après la grande crise financière de 2008.

Par ailleurs, l'effet de change structurellement porteur et providentiel tend désormais à s'infléchir. Alors que la couronne suédoise n'avait eu de cesse de baisser face à l'euro entre 2012 et 2023, elle amorce depuis un mouvement de reprise. Si cette tendance se confirmait, elle pourrait peut-être coûter quelques points de performance supplémentaires au groupe.