Cinq industriels européens s'allient pour développer un intercepteur exo-atmosphérique

Le projet vise à doter l'Europe d'une capacité souveraine de défense contre les missiles balistiques de moyenne et de portée intermédiaire, en complément des systèmes existants et en interopérabilité avec l'OTAN.

Airbus, Destinus, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense et Thales annoncent la signature d'une lettre d'intention visant à créer le consortium Bliksem EXO, un partenariat industriel européen destiné à développer un intercepteur exo-atmosphérique souverain contre les missiles balistiques de moyenne portée et de portée intermédiaire.



Le programme vise à compléter les capacités européennes de défense antimissile en assurant la couche haute de l'interception. Il est conçu pour être pleinement interopérable avec le système intégré de défense aérienne et antimissile de l'OTAN et l'Initiative européenne Sky Shield.



Dans le détail, Airbus Defence and Space sera responsable, au sein du consortium, des systèmes de commandement, de contrôle et de gestion des opérations (BMC4I), tandis que Destinus assurera l'intégration du système.



MBDA Deutschland fournira le propulseur, le lanceur et le conteneur, Safran Electronics & Defense développera le capteur et le système de guidage du véhicule d'interception, et Thales sera chargé des radars et de la chaîne de détection.



Les travaux d'ingénierie doivent débuter en août 2026 et un essai du véhicule d'interception exo-atmosphérique est prévu en 2027.



Les partenaires prévoient de signer un accord de consortium contraignant dans les 3 mois, la lettre d'intention ne créant à ce stade aucune obligation de financement, d'achat ou de fourniture.

