Les marchés évoluent depuis plusieurs mois à proximité de leurs sommets historiques, portés par le souffle ascendant de l'intelligence artificielle. À cette altitude, certains investisseurs se frottent les mains, tandis que d'autres commencent à ressentir un certain vertige. Et si l'IA n'était qu'une bulle ? Et si la Fed ne baissait finalement pas ses taux ?

Selon Oddo BHF, cinq paramètres clés orienteront la performance des marchés en 2026.

La politique monétaire de la Fed

Pour Laurent Denize, co-CIO du groupe et CIO d’Oddo BHF Asset Management, l'élément déterminant demeure la politique monétaire américaine. Selon lui, la Fed doit impérativement abaisser ses taux. A défaut, "nous nous dirigeons vers un repli du marché et surtout vers un ralentissement significatif de la croissance américaine".

Oddo BHF estime donc que la trajectoire des taux, ainsi que l’élection du prochain président de la Fed, constitueront les facteurs principaux à surveiller.

IA : bulle ou pas bulle ?

La société de gestion n’échappe pas à la grande interrogation du moment concernant les niveaux de valorisation dans le secteur de l’IA. "Même s’il y avait une bulle, faudrait-il pour autant descendre du train ?", s’interroge Laurent Denize.

Quoi qu’il en soit, les chiffres du secteur impressionnent : ChatGPT compterait quelque 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires, la puissance de calcul de l’IA doublerait tous les six mois, et il se murmure que plus de la moitié des contenus publiés en ligne seraient désormais générés par l'IA.

Cette mutation bouleverse déjà l’écosystème numérique. "Demain, l’enjeu ne sera plus le référencement sur Google, mais le référencement dans ChatGPT. C’est une refonte complète du SEO et, derrière, du modèle publicitaire", explique Maxence Radjabi, co-gérant du fonds ODDO BHF Artificial Intelligence.

Nvidia illustre cette dynamique spectaculaire : le groupe est passé d’environ 7 milliards USD de revenus trimestriels à près de 65 milliards USD attendus aujourd’hui. "On n’a jamais observé une telle accélération à cette échelle, tous secteurs confondus", ajoute le gérant.

La santé de l’économie chinoise

Alors que les géants technologiques signent des contrats de long terme dans l’énergie, construisent des infrastructures dédiées et sont encouragés par les États à moderniser les réseaux, la Chine avance ses pions avec une stratégie d’IA open source, des coûts énergétiques plus faibles et une planification électrique particulièrement ambitieuse.

Dans ce contexte, Oddo BHF reste attentive à la situation chinoise, où "la croissance ralentit fortement et devrait s’éloigner de l’objectif officiel de 5%". Le pays aura besoin de mesures de relance fiscales, budgétaires et monétaires, dans un environnement marqué par un chômage des jeunes proche de 20%.

L’Europe et la montée des dépenses de défense

Le Vieux Continent doit composer avec la perspective d’un éventuel cessez-le-feu en Ukraine et une augmentation structurelle des dépenses de défense. "Le parapluie de l’OTAN, et surtout celui des États-Unis, n’est désormais plus garanti. Les investissements de défense en Europe vont être massifs", prévient Laurent Denize.

L’Allemagne, de son côté, doit faire face à plusieurs fragilités : infrastructures vieillissantes, contraintes budgétaires croissantes, coalition politique instable et progression de l’AfD, qui limite sa capacité à attirer l’immigration, pourtant essentielle à son modèle économique.

La démographie devient un handicap, et la compétitivité industrielle dépendra en partie d’une baisse durable du coût de l’énergie.

Sanae Takaichi, dans l’ombre de Thatcher… ou de Liz Truss ?

La nouvelle orientation budgétaire du Japon pourrait déstabiliser un modèle déjà fragilisé par la démographie. "Alors que Sanae Takaichi a été élue en se positionnant comme une sorte de 'Madame Thatcher' japonaise, la comparaison semble difficile à justifier au vu du manque d’orthodoxie budgétaire actuellement à l’œuvre", analyse Oddo BHF en substance.

Selon la société de gestion, la stratégie de Tokyo s’apparente surtout à une relance keynésienne, alors même que le pays doit faire face à une inflation importée et à une remontée marquée des taux. Cette situation pourrait créer des tensions sur les marchés et inciter la Banque du Japon à intervenir.

Dans ce scénario, Sanae Takaichi pourrait connaître un revers similaire à celui de Liz Truss, éphémère Première ministre britannique et rapidement sanctionnée par les marchés après la présentation d’un budget jugé irréaliste.

Entre reflation des actifs, révolution de l'IA et compétition techno-énergétique entre les États-Unis et la Chine, Oddo BHF voit émerger un nouveau cycle de marché, porteur mais risqué.

Reste aux investisseurs à monter dans le train… tout en gardant à l’esprit, comme le rappelle Laurent Denize, que "le bruit, c’est de la volatilité, et la volatilité, ce sont des opportunités – à condition de savoir où regarder".