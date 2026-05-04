Circle bondit après un compromis favorable aux stablecoins au Congrès

Le projet de loi américain sur les cryptomonnaies, en cours d'adoption, préserve certains mécanismes de rémunération des stablecoins, soutenant l'ensemble du secteur.

L'action de Circle progresse de 16% après l'annonce d'un compromis au Congrès sur le "CLARITY Act", un texte visant à encadrer le marché des cryptomonnaies. La version révisée limite la possibilité de verser des intérêts sur les dépôts passifs en stablecoins, une prérogative désormais réservée aux banques traditionnelles. En revanche, elle maintient des mécanismes de récompense liés à l'usage, notamment pour les transactions, le trading ou le staking, un point jugé essentiel pour l'attractivité de ces actifs.



Cette évolution a été favorablement accueillie par les acteurs du secteur. Coinbase gagne ainsi près de 7%, tandis que BitGo et Galaxy Digital progressent respectivement de 12% et 4%. Le bitcoin évolue autour de 79 000 dollars, après avoir brièvement franchi les 80 000 dollars, un niveau inédit depuis janvier. La possibilité de générer un rendement reste un facteur clé pour les stablecoins comme l'USDC, bien que les nouvelles règles puissent fragiliser certains acteurs plus petits.



Ce compromis s'inscrit dans une tendance plus large de structuration du marché, avec un recentrage sur les usages des cryptomonnaies dans les infrastructures financières. Les banques accueillent prudemment cette avancée, y voyant un cadre susceptible de réduire l'incertitude réglementaire.