Cisco a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et maintenu ses perspectives pour l’exercice 2026, mais l’action recule de près de 2% dans les transactions post clôture. Le groupe a également mis en avant une forte dynamique dans les commandes liées à l’intelligence artificielle.

Au quatrième trimestre fiscal clos le 26 juillet, le bénéfice par action a atteint 99 cents, contre 98 cents attendus, pour un chiffre d’affaires de 14,67 milliards de dollars (+7,6% sur un an). Le bénéfice net s’élève à 2,82 milliards, contre 2,16 milliards un an plus tôt. Pour le premier trimestre, Cisco vise un BPA de 97 à 99 cents et des revenus de 14,65 à 14,85 milliards, en ligne avec le consensus.

Le PDG Chuck Robbins a indiqué que les commandes d’infrastructures IA des grands acteurs du web avaient déjà plus que doublé l’objectif annuel initial d’1 milliard de dollars fixé pour 2025. Cisco a annoncé de nouveaux partenariats stratégiques avec BlackRock, Microsoft, OpenAI et SoftBank, ainsi que le lancement d’équipements réseau optimisés pour les charges de travail IA. Depuis janvier, le titre progresse de 19%, contre environ 10% pour le S&P 500.