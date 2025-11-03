Cisco surperforme la tendance lundi matin à la Bourse de New York, alors que les analystes d'UBS ont relevé leur recommandation sur le titre de l'équipementier de réseaux de 'neutre' à 'acheter', anticipant une phase de croissance pluriannuelle portée par la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle (IA), un cycle de renouvellement majeur dans les réseaux d'entreprise et une dynamique favorable dans la sécurité.
Vers 11h15 (heure de Wall Street), le titre progresse de 1,2% à comparer avec un gain de l'ordre de 0,4% pour le Nasdaq.
Dans une note de recherche, le broker souligne que le groupe a déjà engrangé plus de deux milliards de dollars de commandes liées à l'IA pour l'exercice fiscal 2024/2025, principalement auprès de géants du 'cloud'.
Selon ses estimations, environ deux tiers de ces commandes concernent des systèmes complets basés sur le processeur 'Silicon One', le reste portant sur des équipements optiques.
UBS indique par ailleurs que la demande des entreprises et des gouvernements commence à accélérer, avec des commandes qui approchent désormais un milliard de dollars, contre quelques centaines de millions de dollars précédemment.
'Au-delà du positionnement de Cisco sur le marché de l'IA, le courtier estime que le groupe californien est sur le point de bénéficier d'un cycle de renouvellement massif dans les réseaux d'entreprise, avec une base installée représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars de matériels aujourd'hui âgés de cinq à 15 ans.
UBS anticipe ainsi une accélération de la croissance de cette activité, de 5% en 2026 à environ 7% en 2027, portée par l'adoption de commutateurs réseau dits 'intelligents' adaptés aux charges d'IA.
Dans la cybersécurité, UBS souligne enfin les progrès du portefeuille de nouvelle génération de l'entreprise, citant notamment la solution 'Hypershield', dont la croissance dépasse 20%, ainsi que la montée en puissance de l'intégration de Splunk, racheté en 2023.
Son objectif passe de 74 à 88 dollars.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Cisco Systems, Inc., est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation d'équipements réseaux pour Internet. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- équipements réseaux (63,5%) : commutateurs et routeurs, systèmes et logiciels technologiques (systèmes de stockage, d'accès à Internet, de sécurisation, câblages, passerelles, interfaces et modules de connexion, etc.), etc. ;
- services (27,1%) : services d'assistance technique, de conception, de réalisation, d'intégration de réseaux, etc. ;
- produits de sécurité (9,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (59,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,2%) et Asie-Pacifique (14,4%).
