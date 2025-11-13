L’action de Cisco a bondi de plus de 6% dans les échanges avant l’ouverture jeudi, après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfice. Le groupe profite d’une demande soutenue en infrastructures cloud et en modernisation de réseaux, portée par la croissance rapide de l’intelligence artificielle. Déjà en hausse de 25% depuis le début de l’année, le titre bénéficie d’un engouement renouvelé autour de ses solutions destinées aux géants du cloud et aux grandes entreprises.

Le directeur général Chuck Robbins a précisé que Cisco avait sécurisé plus de 2 milliards de dollars de commandes IA pour l’exercice 2025, en grande majorité auprès des hyperscalers. Pour l’exercice 2026, le chiffre d’affaires généré par cette activité est estimé à 3 milliards de dollars. Le seul dernier trimestre comptabilise 1,3 milliard de commandes IA. En réponse, Cisco a relevé sa prévision de chiffre d’affaires annuel à une fourchette de 60,2 à 61 milliards de dollars, contre 59 à 60 milliards auparavant.

J.P. Morgan salue la dynamique des commandes liées à l’IA, la qualifiant de "supérieure aux prévisions les plus optimistes", et voit dans le cycle de renouvellement des réseaux de campus un facteur supplémentaire de croissance. Le groupe affirme observer un pipeline en croissance pour ses produits hautes performances, à destination des neoclouds, entreprises souveraines et grandes structures.