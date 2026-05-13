Cisco porté par l'explosion des commandes liées à l'intelligence artificielle

Cisco a publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieurs aux attentes de Wall Street, soutenus par une forte accélération des commandes d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Le groupe américain a enregistré un chiffre d'affaires de 15,84 milliards de dollars au trimestre clos le 25 avril, contre 15,56 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,06 dollar, également au-dessus des prévisions. À la suite de cette publication, le titre bondissait de 15% dans les échanges après clôture.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 12% sur un an, tandis que le bénéfice net a atteint 3,37 milliards de dollars contre 2,49 milliards un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre fiscal, Cisco prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,16 et 1,18 dollar par action ainsi qu'un chiffre d'affaires allant de 16,7 à 16,9 milliards de dollars, des niveaux supérieurs aux attentes du marché. Le groupe indique avoir déjà enregistré cette année 5,3 milliards de dollars de commandes provenant des hyperscalers et des infrastructures d'intelligence artificielle.



Cisco a relevé son objectif annuel de commandes liées à l'IA à 9 milliards de dollars, contre 5 milliards précédemment, et prévoit désormais 4 milliards de dollars de revenus sur ce segment. Longtemps considéré comme en retrait dans la course aux centres de données pour l'IA, le groupe bénéficie désormais d'un regain d'intérêt des investisseurs. Au cours du trimestre, Cisco a également présenté de nouveaux commutateurs et routeurs utilisant sa nouvelle génération de processeurs réseau. Les revenus de son activité réseau ont bondi de 25% à 8,82 milliards de dollars, tandis que ceux de la cybersécurité sont restés stables autour de 2 milliards.