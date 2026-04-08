Citi abaisse son objectif sur Publicis, mais reste à l'achat
Citi a réduit mercredi son objectif de cours sur Publicis, ramené de 99 à 88 euros, tout en renouvelant sa recommandation à l'achat sur le titre du groupe publicitaire français.
Publié le 08/04/2026 à 10:41
Si l'établissement financier considère que les agences de publicité resteront des partenaires de choix des annonceurs à l'ère de l'IA, il reconnaît aussi que les clients pourraient probablement en demander "plus pour leur argent" à l'avenir, ce qui pourrait entraîner selon lui une baisse progressive des prix dans le secteur.
Citi rappelle cependant que les pressions tarifaires n'ont rien de nouveau dans le domaine et juge que Publicis semble être le mieux placé pour y faire face, grâce à son modèle centré sur les clients, ses services basés sur les données, et sa capacité à continuer à gagner des parts de marché.