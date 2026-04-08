Citi abaisse son objectif sur Publicis, mais reste à l'achat

Citi a réduit mercredi son objectif de cours sur Publicis, ramené de 99 à 88 euros, tout en renouvelant sa recommandation à l'achat sur le titre du groupe publicitaire français.

Si Publicis a signé une solide performance opérationnelle en 2025, en remportant quelque 8 milliards de dollars de nouveaux budgets (new business), son cours de Bourse s'est pourtant contracté de 16% l'an dernier, fait remarquer la banque américaine, un repli qui s'est poursuivi depuis le 1er janvier dernier sur fond d'inquiétudes persistantes concernant l'impact disruptif de l'IA sur ses métiers.



Si l'établissement financier considère que les agences de publicité resteront des partenaires de choix des annonceurs à l'ère de l'IA, il reconnaît aussi que les clients pourraient probablement en demander "plus pour leur argent" à l'avenir, ce qui pourrait entraîner selon lui une baisse progressive des prix dans le secteur.



Citi rappelle cependant que les pressions tarifaires n'ont rien de nouveau dans le domaine et juge que Publicis semble être le mieux placé pour y faire face, grâce à son modèle centré sur les clients, ses services basés sur les données, et sa capacité à continuer à gagner des parts de marché.