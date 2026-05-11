Citi confirme son conseil sur Accor et relève sa cible

L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours relevé de 58 à 60 euros.

Selon Citi, l'exposition du groupe au Moyen-Orient, représentant environ 10% des ventes, semble déjà intégrée dans la baisse de 10% du titre depuis le début du conflit iranien.



Le bureau d'études anticipe une reprise rapide de la demande de voyages vers Dubaï et le Moyen-Orient d'ici le quatrième trimestre 2026, tout en restant confiant sur les flux de voyages intra-régionaux en Europe et en Asie du Sud-Est.



La note souligne également que l'enquête de l'ETC (European Travel Commission) sur les intentions de voyage en Europe montre une hausse de 10 points du sentiment de voyage pour le printemps-été 2026, avec 82% des Européens se déclarant prêts à voyager dans les six prochains mois.



Le titre Accor recule de 0,5% ce matin et abandonne plus de 8% depuis le début de l'année.