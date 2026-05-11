Selon Citi, l'exposition du groupe au Moyen-Orient, représentant environ 10% des ventes, semble déjà intégrée dans la baisse de 10% du titre depuis le début du conflit iranien.
Le bureau d'études anticipe une reprise rapide de la demande de voyages vers Dubaï et le Moyen-Orient d'ici le quatrième trimestre 2026, tout en restant confiant sur les flux de voyages intra-régionaux en Europe et en Asie du Sud-Est.
La note souligne également que l'enquête de l'ETC (European Travel Commission) sur les intentions de voyage en Europe montre une hausse de 10 points du sentiment de voyage pour le printemps-été 2026, avec 82% des Européens se déclarant prêts à voyager dans les six prochains mois.
Le titre Accor recule de 0,5% ce matin et abandonne plus de 8% depuis le début de l'année.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.