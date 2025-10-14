Citi enregistre une hausse de 38% du bénéfice net ajusté au T3, toutes les activités en croissance

Citi annonce avoir dégagé un bénéfice net ajusté de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 38% sur un an. En données publiées, le bénéfice net s'établit à 3,8 milliards USD (+16%) et le BPA à 1,86 USD (+23%).



Le chiffre d'affaires ressort pour sa part à 22,1 milliards USD, en hausse de 9% sur un an, soutenu par la croissance de toutes les activités principales de la banque : Services (+7%), Marchés (+15%), Banque d'investissement (+34%), Gestion de fortune (+8%) et banque de détail aux États-Unis (+7%).



L'EBITDA n'est pas communiqué explicitement, mais le résultat opérationnel avant impôts a atteint 5,35 milliards USD, en hausse de 22%. Les charges opérationnelles, incluant la dépréciation de goodwill, augmentent de 9% à 14,3 milliards USD.



Le ratio CET1 s'établit à 13,2%, contre 13,7% un an plus tôt. La valeur comptable tangible par action ressort à 95,72 USD, en hausse de 7%.



'L'exécution rigoureuse de notre stratégie porte ses fruits trimestre après trimestre. Chaque activité a enregistré un chiffre d'affaires record au T3, et notre transformation stratégique nous place dans une position nettement renforcée pour affronter la concurrence ', a commenté Jane Fraser, CEO de Citi.



Citi confirme sa guidance annuelle.