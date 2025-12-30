Citi finalise la cession de ses activités russes à Renaissance Capital

Le groupe bancaire américain franchit une étape décisive dans son retrait du marché russe, une opération stratégique qui impactera ses résultats du quatrième trimestre 2025.

Citigroup a confirmé avoir obtenu les autorisations internes nécessaires pour la vente de AO Citibank, sa filiale en Russie, à Renaissance Capital. Cette transaction, dont la finalisation est prévue pour le premier semestre 2026, entraînera une perte avant impôts au quatrième trimestre 2025.



Ce résultat comptable découle principalement de l'ajustement de conversion monétaire, reflétant les pertes de change accumulées dans les Autres Éléments du Résultat Global (AERG).



Bien que cette cession pèse sur le bénéfice net immédiat, la direction précise qu'elle sera neutre pour le ratio de fonds propres de base (CET1).



À terme, le désengagement total devrait même favoriser le ratio CET1 grâce à la déconsolidation des Actifs Pondérés par les Risques (APR) liés à la Russie. Citi souligne que le montant définitif de la perte reste assujetti aux futures fluctuations des taux de change d'ici la clôture de l'opération.



Hier à New York, le titre Citigroup a cédé 1,9% ce qui ne l'empêche pas de signer une progression impressionnante de près de 68% depuis le début de l'année.