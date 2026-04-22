Citi positif sur BNP Paribas et Société Générale avant leurs trimestriels
Dans une note consacrée aux banques européennes, Citi réaffirme ses recommandations "achat" sur BNP Paribas et sur Société Générale, avec des objectifs de cours abaissé de 103 à 102 EUR pour la première et rehaussé de 82 à 84 EUR pour la seconde, à l'approche de leurs publications pour le 1er trimestre 2026.
BNP Paribas parmi les moins valorisées du secteur selon Citi
Concernant BNP Paribas, Citi indique prévoir un profit avant impôt (PBT) de 4,6 MdsEUR, soit +7% au-dessus du consensus recueilli par l'entreprise, grâce à de meilleurs revenus (+2%) et provisions (-3%), avec des coûts conformes aux attentes.
L'établissement américain relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 1% grâce à la hausse des revenus de CIB (Corporate & Institutional Banking), mais les abaisse de 0% à 1% pour 2027-28 en raison de la baisse des bénéfices de CPBS (Commercial, Personal Banking & Services).
"BNP Paribas demeure l'une des valeurs les plus sous-évaluées du secteur, avec un ratio cours/valeur comptable de 0,8x pour un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) d'environ 12-13%, ce qui est, à notre avis, trop bas", juge Citi, qui reste donc à l'achat sur le titre.
Société Générale parmi les banques européennes favorites de Citi
Pour ce qui est de Société Générale, Citi table sur un PBT ajusté de 2,5 MdsEUR, soit 5% de plus que le consensus, grâce à une hausse de 2% des revenus et à une réduction de 8% des provisions, mais partiellement compensée par une augmentation de 2% des coûts.
Citi relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 2%, principalement en raison de la hausse des revenus des activités actions suite à la publication des résultats des banques américaines, tandis que ses prévisions de BPA pour 2027-28 restent globalement inchangées.
"L'action Société Générale s'est redressée après ses plus bas de mars, mais son ratio cours/valeur comptable reste faible (0,9x), ce qui semble encore trop bas au vu de son RoTE", juge Citi, qui la range parmi ses banques européennes favorites ("top picks").
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (50,8%) : activité de banque de détail en France (24,2% du PNB), en Belgique (14%) et en Italie (10,1%). Le solde du PNB (51,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (36,1%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,2% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,8% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2025, BNP Paribas gère 1 075,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 897,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (80,8%), Amérique (10,8%) et Asie-Pacifique (8,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.