Citi positif sur BNP Paribas et Société Générale avant leurs trimestriels

Dans une note consacrée aux banques européennes, Citi réaffirme ses recommandations "achat" sur BNP Paribas et sur Société Générale, avec des objectifs de cours abaissé de 103 à 102 EUR pour la première et rehaussé de 82 à 84 EUR pour la seconde, à l'approche de leurs publications pour le 1er trimestre 2026.

BNP Paribas parmi les moins valorisées du secteur selon Citi



Concernant BNP Paribas, Citi indique prévoir un profit avant impôt (PBT) de 4,6 MdsEUR, soit +7% au-dessus du consensus recueilli par l'entreprise, grâce à de meilleurs revenus (+2%) et provisions (-3%), avec des coûts conformes aux attentes.



L'établissement américain relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 1% grâce à la hausse des revenus de CIB (Corporate & Institutional Banking), mais les abaisse de 0% à 1% pour 2027-28 en raison de la baisse des bénéfices de CPBS (Commercial, Personal Banking & Services).



"BNP Paribas demeure l'une des valeurs les plus sous-évaluées du secteur, avec un ratio cours/valeur comptable de 0,8x pour un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) d'environ 12-13%, ce qui est, à notre avis, trop bas", juge Citi, qui reste donc à l'achat sur le titre.



Société Générale parmi les banques européennes favorites de Citi



Pour ce qui est de Société Générale, Citi table sur un PBT ajusté de 2,5 MdsEUR, soit 5% de plus que le consensus, grâce à une hausse de 2% des revenus et à une réduction de 8% des provisions, mais partiellement compensée par une augmentation de 2% des coûts.



Citi relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 2%, principalement en raison de la hausse des revenus des activités actions suite à la publication des résultats des banques américaines, tandis que ses prévisions de BPA pour 2027-28 restent globalement inchangées.



"L'action Société Générale s'est redressée après ses plus bas de mars, mais son ratio cours/valeur comptable reste faible (0,9x), ce qui semble encore trop bas au vu de son RoTE", juge Citi, qui la range parmi ses banques européennes favorites ("top picks").