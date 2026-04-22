BNP Paribas parmi les moins valorisées du secteur selon Citi

Concernant BNP Paribas, Citi indique prévoir un profit avant impôt (PBT) de 4,6 MdsEUR, soit +7% au-dessus du consensus recueilli par l'entreprise, grâce à de meilleurs revenus (+2%) et provisions (-3%), avec des coûts conformes aux attentes.

L'établissement américain relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 1% grâce à la hausse des revenus de CIB (Corporate & Institutional Banking), mais les abaisse de 0% à 1% pour 2027-28 en raison de la baisse des bénéfices de CPBS (Commercial, Personal Banking & Services).

"BNP Paribas demeure l'une des valeurs les plus sous-évaluées du secteur, avec un ratio cours/valeur comptable de 0,8x pour un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) d'environ 12-13%, ce qui est, à notre avis, trop bas", juge Citi, qui reste donc à l'achat sur le titre.

Société Générale parmi les banques européennes favorites de Citi

Pour ce qui est de Société Générale, Citi table sur un PBT ajusté de 2,5 MdsEUR, soit 5% de plus que le consensus, grâce à une hausse de 2% des revenus et à une réduction de 8% des provisions, mais partiellement compensée par une augmentation de 2% des coûts.

Citi relève ses prévisions de BPA pour 2026 de 2%, principalement en raison de la hausse des revenus des activités actions suite à la publication des résultats des banques américaines, tandis que ses prévisions de BPA pour 2027-28 restent globalement inchangées.

"L'action Société Générale s'est redressée après ses plus bas de mars, mais son ratio cours/valeur comptable reste faible (0,9x), ce qui semble encore trop bas au vu de son RoTE", juge Citi, qui la range parmi ses banques européennes favorites ("top picks").