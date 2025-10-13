Citi a confirmé travailler sur un service institutionnel de conservation d’actifs numériques dont le lancement est prévu pour 2026, selon des informations dévoilées à CNBC. Cette initiative, portée par Biswarup Chatterjee, responsable mondial des partenariats et de l’innovation, s’inscrit dans la stratégie d’expansion des grandes banques américaines dans les cryptomonnaies, à l’image de JPMorgan et Bank of America. Le projet, en développement depuis près de trois ans, doit permettre à Citi de proposer à ses clients la garde directe de cryptomonnaies, conservées en format natif.

Le cadre réglementaire, assoupli sous l’administration Trump avec des textes comme le GENIUS Act, a ouvert la voie à ces initiatives institutionnelles. Citi explore une approche hybride combinant développement interne et partenariats externes pour sécuriser ses solutions, tout en évaluant les risques liés à la cybersécurité. À l’inverse, JPMorgan a choisi de ne pas proposer de service de garde, préférant se concentrer sur les transactions et les produits dérivés liés aux actifs numériques.

Les grandes banques américaines s’intéressent parallèlement aux stablecoins et aux solutions de paiements sur blockchain. JPMorgan a lancé son “jeton de dépôt” sur Ethereum, tandis que Citi développe Citi Token Services pour faciliter les transferts transfrontaliers en continu. Selon Chatterjee, les stablecoins pourraient constituer un outil clé dans les régions où les systèmes bancaires sont peu développés. Citi a récemment investi dans BVNK, une société spécialisée dans cette technologie, confirmant son engagement croissant dans la finance numérique institutionnelle.