Citi relève, un peu, son objectif sur Dassault Systèmes

Citi a relevé lundi son objectif de cours sur Dassault Systèmes de 19 à 20 euros suite à la publication de chiffres d'activité globalement meilleurs que redouté pour le premier trimestre, tout en maintenant son opinion neutre sur le titre au vu du contexte d'incertitude économique accrue.

Dans sa note, Citi fait remarquer que les performances du spécialiste de la modélisation ont présenté un tableau contrasté sur les trois premiers mois de l'année, avec une croissance principalement portée par une forte accélération de l'activité de sa filiale Centric Software destinée à l'industrie des biens de grande consommation, soutenue à la fois par la signature de gros contrats et une dynamique favorable liée au niveau des abonnements.



Malgré ce début d'exercice jugé encourageant, plusieurs éléments restent au centre des préoccupations des investisseurs pour le reste de l'année, juge toutefois l'analyste.



Du point de vue de ce dernier, la réalisation des objectifs financiers pour 2026 va en effet supposer une accélération du rythme de croissance au cours des prochains trimestres, une trajectoire qui va notamment dépendre de l'évolution de la division de sciences de la vie Medidata, qui continue de faire face à des difficultés opérationnelles.



Une barre élevée et une valorisation pleine



Par ailleurs, les inquiétudes liées à l'impact potentiel de l'IA sur le secteur des logiciels demeurent bien présentes dans l'esprit des investisseurs, fait-il valoir, même si l'intermédiaire souligne que les logiciels industriels conservent, à ce stade, une certaine résilience face à ces transformations technologiques.



Citi dit malgré tout anticiper une élévation du niveau d'exécution attendu pour le reste de l'exercice, en particulier aux 2e et 3e trimestre, une pression qui s'explique notamment par une base de comparaison élevée et un environnement économique défavorable.



Dans ce contexte, la capacité du groupe à maintenir une dynamique de croissance soutenue va constituer un facteur déterminant pour la confiance des investisseurs, poursuit-il, au moment où la valorisation intègre déjà une partie des atouts du modèle.



Selon ses calculs, la valorisation du groupe reflète un rendement ajusté des flux de trésorerie disponibles d'environ 5%, au-dessus de titres comparables comme SAP ou Autodesk, suggérant un potentiel d'appréciation limité en l'absence d'amélioration significative des perspectives opérationnelles.