Les analystes de Citigroup restent positifs sur Apple et estiment que le groupe continuera à gagner des parts de marché malgré le ralentissement du marché des smartphones et des PC. Ils anticipent que des hausses de prix ciblées permettront de compenser les pressions sur les marges, tandis que la solidité de la marque et la fidélité de sa clientèle devraient limiter l'impact sur la demande.
Si Apple Intelligence ne devrait pas, à court terme, déclencher un important cycle de renouvellement des iPhone, les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle de Siri pourraient renforcer l'engagement des utilisateurs et soutenir la croissance à long terme des revenus des services, une activité à forte marge. Le lancement de la prochaine génération d'iPhone en septembre constitue par ailleurs un catalyseur important pour le titre.
A New-York, l'action Apple progresse de 0,6% vers 17h30.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.