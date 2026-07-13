Citi reste à l'achat sur Apple

La banque américaine maintient sa recommandation à l'achat sur le fabricant de l'iPhone tout en réajustant son objectif de cours à 365 dollars contre 315 précédemment.

Les analystes de Citigroup restent positifs sur Apple et estiment que le groupe continuera à gagner des parts de marché malgré le ralentissement du marché des smartphones et des PC. Ils anticipent que des hausses de prix ciblées permettront de compenser les pressions sur les marges, tandis que la solidité de la marque et la fidélité de sa clientèle devraient limiter l'impact sur la demande.



Si Apple Intelligence ne devrait pas, à court terme, déclencher un important cycle de renouvellement des iPhone, les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle de Siri pourraient renforcer l'engagement des utilisateurs et soutenir la croissance à long terme des revenus des services, une activité à forte marge. Le lancement de la prochaine génération d'iPhone en septembre constitue par ailleurs un catalyseur important pour le titre.



A New-York, l'action Apple progresse de 0,6% vers 17h30.